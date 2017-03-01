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Fip Calabria: riparte ‘Progetto Azzurro’

Raduno regionale di allenamento in preparazione al Torneo delle Regioni: lo staff tecnico, la sede e l'elenco dei convocati

01 Marzo 2017 - 14:41 | di Federica Geria

Immagine collegata al raduno regionale del Progetto Azzurro della Fip Calabria

Nell’ambito del 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, la Fip Calabria ha programmato un raduno regionale di allenamento per DOMENICA 5 MARZO 2017.

Lo stesso si svolgerà presso la  PALESTRA ISTITUTO AGRARIO-SAVUTANO DI SAMBIASE-LAMEZIA TERME

Lo staff tecnico è composto dal referente tecnico territoriale Danilo Chiarella e dai Coach Paolo Perziano, Massimo DeSumma,Attilio Gatto e Costantino Longo.

Il Preparatore fisico è Alessandro Mascaro mentre il Dirigente del Comitato Fip è Roberto Petronio.

ATLETI CONVOCATI

1       CARDONE         DOMENICO GR.        16/03/03    Lu.Ma.Ka. Basket RC

2       CHINDAMO       ANDREA   17/04/03    Gio&Gio Palmi

3       CORAPI    MATTIA     15/05/03    Pallacanestro Catanzaro

4       CORAPI    RAFFAELE        15/05/03    Pallacanestro Catanzaro

5       CURCIARELLO GABRIELE         15/11/03    Lu.Ma.Ka. Basket RC

6       D’ALESSANDRO       DANIEL     12/02/03    New Team Crotone

7       DI CELLO PAOLO     10/05/03    ADF Basketball Lamezia

8       FORTUNATO    GIUSEPPE        23/05/03    Basket Rende

9       FRANCO  DANIELE  01/07/03    A.S. Dil. Nuova Jolly RC

10     GALIMI      GIOVANNI         06/03/03    School Basket Pantera RC

11     GIACOIA   VINCENZO        19/04/03    Basket Rende

12     GIAMPA’   GIUSEPPE        23/05/03    V. Basketball Lamezia

13     MASCARO         LORENZO         21/07/03    ADF Basketball Lamezia

14     MASTRIA  MARCO    09/07/03    Pallacanestro Catanzaro

15     MERANTE         GIUSEPPE        25/06/03    A.S.D. Pol. San Michele CZ

16     MOTTA     SALVATORE AR.       05/02/03    VIS Reggio Calabria

17     RAPPOCCIO     DEMETRIO        02/06/03    VIS Reggio Calabria

18     SPANO’    MATTEO   02/05/03    A.Dil. Pallacanestro Catanzaro

19     TIBERI      ALESSANDRO  18/02/03    Basket Rende

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