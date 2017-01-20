Fip Calabria: riportiamo il basket nelle scuole calabresi

Formazione per i docenti di educazione fisica e corsi per miniarbitri: la Fip Calabria punta a un campionato scolastico in ogni scuola

La Fip Calabria vuole riportare il basket nelle scuole di tutta la regione. Il Comitato Regionale FIP Calabria, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria comunica di aver programmato un’attività di formazione e aggiornamento rivolta ai docenti di educazione fisica di 1° e 2° grado di tutta la regione, oltre a corsi per miniarbitri, arbitri e ufficiali di campo rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

La circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale a firma del coordinatore Rosario Mercurio suggella un accordo fondamentale per il cammino del basket nella regione Calabria.

La presente iniziativa è funzionale a consolidare ed innovare i rapporti tra la FIP Calabria ed il mondo della Scuola.

Il sogno? Un campionato scolastico vero e proprio in ogni scuola della nostra regione.