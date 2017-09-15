La Fip Calabria è parte integrante del Trofeo Sant’Ambrogio. Alla Conferenza Stampa di presentazione della quarantacinquesima edizione della kèrmesse reggina al via venerdì 15 settembre 2017 c’è anche il Presidente del Comitato Regionale Fip, Paolo Surace.

“La famiglia Sant’Ambrogio da l’opportunità di vivere tre giorni di grande basket.

Occasione importante: in campo ci saranno sei squadre che stanno facendo molto bene in ambito nazionale e tra queste c’è la nostra Viola in compagnia di Napoli e Trapani per la A2, Cantù,Capo D’Orlando e Brescia per la massima serie tricolore.

Un occasione importante per tutti gli addetti ai lavori considerando che domenica, gli allenatori potranno ascoltare e confrontarsi all’interno del nostro Clinic.

Reggio Calabria ospiterà due super allenatori come l’ex Viola, Francesco Ponticiello, oggi a Napoli ed Andrea Capobianco, referente tecnico nazionale delle selezioni giovanili azzurre”.

Impianti sportivi: la richiesta di tempi certi

Impianti, a che punto siamo arrivati?

La Fip Calabria si è posta in maniera assolutamente positiva e propositiva in questi mesi con le amministrazioni e con gli addetti con il solo scopo di supportarlo e mettere in campo le nostre conoscenze tecniche e sportive.

Siamo arrivati ad un punto che necessità la fase attuativa: siamo vigili ed attenti.

Non ce la facciamo più a sentire date e scadenze che puntualmente non si concretizzano.

Vogliamo verificare nel breve che si possa realizzare un iter per arrivare ad un obiettivo nel medio termine.

In caso contrario comunque ci faremo sentire nelle sedi adeguate: salvaguardare le società della pallacanestro vuol dire metterle nelle condizioni di avere strutture funzionanti, fruibili e dignitose.

Campionati giovanili e novità regionali

Nei primi giorni di Ottobre iniziano i campionati nazionali.

E’ stato pubblicato il girone di C Silver.

Nel frattempo, la Fip Calabria ha pubblicato le disposizioni organizzative regionali annuali.

Quali sono le novità che gli addetti ai lavori possono annotare?

Abbiamo creato delle condizioni per poter rilanciare i campionati giovanili.

I campionati femminili giovanili avranno dei connotati tecnici che facilitano l’accesso agli stessi.

Non dimentichiamo che siamo reduci da un’attività femminile di fatto inesistente. Nella passata stagione si è giocato solamente il campionato Under 18 in rosa.

Era una nostra volontà e siamo ripartiti da qui.

Per quanto riguarda l’attività maschile abbiamo dato la possibilità alle varie annate di includere, tramite deroga i tesserati più giovani di un anno in modo da ampliare lo spettro delle annualità ed implementare le squadre stesse.

E’ uscito il calendario di Serie C Silver ma a brevissimo saranno pubblicati i calendari di tutti i campionati giovanili che inizieranno ad Ottobre e termineranno a Maggio.

Un anno da vivere intensamente corredato dal giusto numero di partite.

Ci sono novità anche per chi vuole iniziare a “creare” squadre senior?

I moduli di iscrizione al campionato di Promozione scadranno il trenta di settembre ma abbiamo già un buon numero di squadre iscritte.

Abbiamo creato delle condizioni economiche mai viste: la tassa per il tesseramento era sessanta euro ma, per incentivare gli iscritti è stata trasformata in trentacinque.

Vogliamo fare diventare il campionato di Promozione alla portata di molti e gestito in tranquillità.

Extracomunitari e tavolo tecnico sugli svincoli

Nella passata stagione si è vissuta la polemica legata all’utilizzo degli extracomunitari nei campionati regionali. La situazione è stata risolta?

Insieme agli altri Presidenti Fip regionali sono stato molto critico sugli accadimenti della passata stagione.

Finalmente è stata codificata in maniera precisa la normativa.

Le squadre sono state informate sulle documentazioni da presentare preventivamente e finalmente, finirà l’incertezza che si è vissuta negli anni passati.

Il tavolo tecnico sugli svincoli?

Abbiamo chiesto ufficialmente un documento per aprire un tavolo tecnico sui parametri Nas da parte di tutte le regioni, non solo la Calabria.

C’è l’esigenza di mutare la normativa e ne discuteremo nell’ottica della crescita del movimento.

Ci aspettiamo un semaforo verde da parte della federazione centrale.