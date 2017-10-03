FIP Calabria, vuoi diventare arbitro o ufficiale di campo?
La Fip Calabria e il Cia lanciano i corsi gratuiti per diventare arbitro o ufficiale di campo: possono partecipare ragazzi dai 13 ai 30 anni, si parte a novembre
03 Ottobre 2017 - 10:44 | di Vincenzo Comi
Vivi la tua passione “da dentro”. La Fip Calabria ed il Cia (Comitato Italiano arbitri” di Calabria lanciano i nuovi corsi gratuiti per diventare arbitro o ufficiale di campo di pallacanestro.
Hai dai 13 ai 30 anni?
Il basket ti aspetta per i corsi gratuiti ed ufficiali organizzati dal Comitato Italiano Arbitri.
I corsi gratuiti sono stati divisi tra le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza ed inizieranno nel mese di Novembre 2017.
Sogni di diventare il nuovo Luigi Lamonica,fischietto partito dall’Italia e volato addirittura in Nba? Sogni di emulare il percorso infinito in Serie A1 del reggino Renato Capurro? Di arrivare in A2 come Alberto Scrima da Catanzaro o Michele Capurro da Reggio Calabria?
Il tuo percorso inizia da qui:
infoline per Cosenza: e-mail cia.cs@calabria.fip.it Mobile:3804743262
infoline per Reggio Calabria: e-mail cia.rc@i.fip.it Mobile 3463313051
infoline per Catanzaro: e-mail lucia.cacia.lc@gmail.com Mobile 3388580965
Facebook: https://www.facebook.com/groups/219803887648/
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