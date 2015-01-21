Firm Explorer – L’esploratore di imprese: martedì 27 la visita allo stabilimento produttivo dell’azienda CALLIPO

Impresa, cultura e arte in un solo itinerario: gli universitari visitano lo stabilimento Callipo, il Castello di Pizzo e la Chiesa di Piedigrotta

Nell’ambito del progetto dal titolo “Firm Explorer – L’esploratore di imprese”, che permette ai giovani studenti universitari di entrare in contatto con realtà imprenditoriali, l’associazione Attendiamoci Onlus, che da anni si interessa della formazione globale della persona, organizza per martedì 27 Gennaio una visita nella sede di Vibo Valentia dello stabilimento produttivo dell’azienda CALLIPO.

A seguire, si svolgerà la visita del Castello Aragonese di Pizzo Calabro e della Chiesa di Piedigrotta, nell’ottica di un itinerario che concilia impresa, cultura ed arte.

Per prendere parte alla visita, è necessario effettuare la prenotazione entro sabato 24 gennaio (ai contatti riportati nella locandina che si allega).

L’iniziativa “Firm explorer” rientra nell’ambito della Settimana dell’Educazione 2015, dal titolo “Educare all’umano, vivere la speranza”, promossa dall’Ufficio della Pastorale Universitaria della Diocesi Reggio Calabria – Bova.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina facebook dell’Associazione Attendiamoci oppure il sito web www.attendiamoci.it.