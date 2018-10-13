Un mondo di novità. Nato nel 2016, il progetto Flashfood ha presto conquistato i consensi di tutti i reggini e degli oltre 130 locali e ristoranti del territorio che hanno scelto di affidarsi al progetto ideato da Giuseppe Trimboli.

Ospite di ‘Piacevoli Chiacchierate’, Trimboli è partito dalle origini dell’idea innovativa divenuta solida realtà: “L’idea è nata nel 2016 da un’esigenza della città, che non aveva realtà locali per le consegne a domicilio. La risposta è stata subito positiva e incoraggiante” ha dichiarato l’imprenditore reggino.

Flashservice, la nuova app di riferimento

Nelle prossime settimane sarà lanciata una grande novità. Flashfood si ‘allarga’ e diventa Flashservice, quest’ultima sarà l’app principale e di riferimento, con all’interno diverse sezioni. “Chi compra da noi, acquista tempo, comodità e innovazione. Principale punto di forza è appoggiarsi su Flashservice per avere un’ampia serie di servizi senza bisogno di dividersi in più app”, sottolinea Trimboli.

Una naturale evoluzione, figlia della qualità offerta nel corso degli ultimi due anni. Il progetto è pronto, le 4 nuove sezioni saranno lanciate nel corso delle prossime settimane.

Rimane ovviamente Flashfood all’interno della galassia di servizi offerti da Flashservice, al quale si affiancano le 4 novità. Eccoli di seguito nel dettaglio.

Le quattro nuove sezioni dell’app

FLASHCLEAN – Con Flashclean è il servizio di lavanderia a domicilio offerto da Flashservice. Attraverso l’app è possibile far ritirare direttamente a casa tua la biancheria da lavare, che ti verrà consegnata garantendo cosi al cliente un risparmio di tempo e comodità.

FLASHWASH – Con Flashwash è possibile prenotare il lavaggio della propria automobile stando comodamente seduti a casa o in ufficio. Grazie all’app Flashservice e alla sezione Flashwash, in pochi secondi sarà possibile prenotare un lavaggio a secco (waterless) ed ecologico del proprio veicolo, senza la necessità di doversi spostare e attendere che l’operazione venga effettuata.

FLASHCOUPON – Con Flashcoupon è possibile ottenere sconti ed agevolazione su una serie di servizi. Esistono già a livello nazionale altri tipi di aziende che offrono questo tipo di possibilità, con Flashcoupon adesso la novità è ‘made in Reggio’.

FLASHSHOPPING – La consegna a domicilio diventa ‘universale’. Con Flashshopping sarà possibile acquistare e vedersi consegnato un’ampia gamma di articoli. Abbigliamento, prodotti per bambini, farmaci e tanto altro, come con Flashfood questo nuovo servizio permetterà di avere subito a casa gli articoli, con la possibilità di reso in giornata.

“Per ispirarmi guardo sempre il mercato nazionale e internazionale, alle novità che possono incontrare il favore del pubblico. Futuro? Ci sono diverse novità ma preferisco non dire niente al momento (ride, ndr) di sicuro presto saremo presenti con il nostro marchio anche in altre città”, afferma in chiusura Giuseppe Trimboli.

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