Focus di attualità New Deal: Il Parlamento si racconta

L’Associazione New Deal propone il quarto incontro della nuova iniziativa “Focus di attualità”, un’occasione di incontro extra universitario fra i giovani per promuovere e stimolare una coscienza critica e un confronto costruttivo con esperti dei temi in questione, soprattutto temi di attualità relativi al nostro territorio, locale, nazionale e oltre. Promuovere simili iniziative serve per far approfondire ai giovani temi non loro estranei e offrirgli la possibilità di crearsi ed esprimere opinioni avendo conosciuto gli aspetti chiave delle vicende.

In particolare, questo quarto focus si intitola Il Parlamento si racconta, per poter scoprire dalla diretta voce di un protagonista i passaggi essenziali delle riforme in atto nel sistema parlamentare italiano.

Si terrà lunedì 23 marzo, alle ore 18.00, presso la sede dell’Associazione stessa, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange).

L’esperto invitato a relazionare per l’occasione è il Sen. Antonio Caridi, senatore della Repubblica Italiana e membro della commissione permanente Industria, Commercio e Turismo.