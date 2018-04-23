E’ il pubblico delle grandi occasioni quello che ha accolto Mimmo Cavallaro per la “Giornata dell’Emigrante Calabrese” a Buenos Aires, manifestazione che ha visto la nostra regione rappresentata dal Presidente Oliverio, dall’Assessore Greco e dal noto musicista.

Decine di migliaia di persone hanno raggiunto Plaza de Mayo, a dimostrazione che non solo l’Europa, ma c’è anche “l’Argentina che danza” sulle note etno-folk della nostra Calabria, magistralmente rappresentata dai musicisti capitanati da Mimmo Cavallaro.