Fondimpresa Calabria, il roadshow ‘Formare per crescere e innovare’ arriva a Crotone

Quarto appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla formazione continua: imprese, lavoratori e istituzioni a confronto sulle nuove competenze

Fondimpresa AT Calabria, Articolazione territoriale di Fondimpresa, il Fondo interprofessionale costituito da Confindustria e CGIL CISL UIL, prosegue il suo percorso regionale con il quarto appuntamento di “Formare per crescere e innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori”, il ciclo di incontri nato con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle competenze come leva strategica per lo sviluppo e l’innovazione ed avvicinare le aziende calabresi agli strumenti di Fondimpresa per finanziare la formazione continua.

Dopo gli incontri di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, il roadshow farà tappa a Crotone, giovedì 1 ottobre alle ore 16:00, presso la sede di Confindustria Crotone, in via Cutro 26.

L’incontro sarà dedicato al rapporto tra formazione, competitività delle imprese e crescita professionale dei lavoratori, attraverso il confronto diretto tra aziende, organizzazioni datoriali, rappresentanze sindacali, enti formativi e istituzioni del territorio.

Leggi anche

Le buone pratiche formative in azienda

L’apertura dei lavori sarà affidata a Luigi Veraldi, Vice Presidente di Fondimpresa AT Calabria.

Tra i temi al centro dell’incontro ci sarà quello delle “Buone pratiche formative in Azienda”, con le testimonianze di imprese che hanno scelto di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa per investire sull’aggiornamento delle competenze delle proprie risorse umane come strumento di crescita.

Interverranno anche Alessandro Brutto, Amministratore E Waste Srl, Rosalba Cotrone, HR Manager Biomasse Italia Spa e Angelo Astorino, Procuratore generale New Day Url.

Le esperienze aziendali saranno occasione per raccontare come Fondimpresa sostiene la formazione in azienda contribuendo alla realizzazione di percorsi di innovazione organizzativa, miglioramento delle competenze e maggiore competitività.

ITS Academy, percorsi formativi costruiti insieme alle aziende

Un altro momento di approfondimento sarà dedicato al tema “ITS Academy: percorsi formativi con e per le aziende”, con l’intervento di Maria Bruni, Presidente della Fondazione ITS Academy Pinta.

Il confronto punterà sul ruolo degli ITS Academy nel creare un collegamento sempre più stretto tra il mondo della formazione e quello produttivo, attraverso percorsi capaci di rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese.

Fare sistema per sostenere imprese e lavoratori

La giornata proseguirà con il confronto dal titolo “Fare sistema per sostenere Imprese e Lavoratori”, che coinvolgerà rappresentanti del mondo imprenditoriale, sindacale e istituzionale. Alla tavola rotonda parteciperanno Alessandro Cuomo, Presidente Piccola Industria Confindustria Crotone, Enzo Scalese, Segretario generale CGIL Area Vasta, Maria Costanza Felice, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Crotone e Gabriella Iuzzolini, Responsabile Centro per l’Impiego Crotone.

Un momento di dialogo sulle strategie necessarie per rafforzare il sistema territoriale della formazione, favorire l’occupazione e accompagnare le imprese nelle trasformazioni del mercato del lavoro. L’incontro vedrà inoltre l’intervento di Amarildo Arzuffi, Comitato di Direzione Strategia e Sviluppo Business di Fondimpresa, prima delle conclusioni affidate ad Angelo Marra, Presidente Fondimpresa Calabria.

La tappa di Crotone rappresenta il quarto appuntamento del ciclo di cinque incontri programmati da Fondimpresa AT Calabria nei capoluoghi calabresi. Un percorso pensato per diffondere la cultura della formazione continua e far conoscere alle imprese gli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa per sostenere la crescita delle aziende e dei lavoratori.