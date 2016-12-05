Fonokit: in concerto tra Fango e Bugie

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo della band pugliese alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria

Un dicembre che brilla, quello proposto dalla Gilda degli Artisti, che svetta sulle consuete festività natalizie anche grazie ad un’offerta senza eguali di arte dal vivo.

Importante spazio sullo storico palco della Gilda è riservato ai Fonokit, di Marco Ancona.

Dopo aver calcato i palchi insieme a grandi firme del panorama musicale italiano (tra cui tour con Negramaro, Afterhours e Campovolo 2.0 firmato Ligabue) ed essere freschi di una collaborazione di Caparezza nel brano “E’ una sfida”, la band arriva sulle rive dello stretto a presentare anche i brani del nuovo album “Fango e Bugie”.

“Questa settimana della musica sarà un modo per parlare a tutti quelli che lamentano mancanza di spazi ed occasioni per la musica dal vivo e presentare un progetto come i Fonokit è un’opportunità di assoluto rilievo per il panorama cittadino” ha commentato il Bak, presidente della Gilda degli Artisti “continua un percorso fatto di arte e voglia di continuare ad essere il cambiamento da sempre auspicato”.

Per tutte le informazioni sull’evento è disponibile il sito www.gildaartisti.org dal quale è possibile accedere ad una selezione dei brani dei Fonokit e poter prenotare online.