Il ‘Ford Chairman’s Award 2016’, alla Yorkauto Vumbaca di Locri – FOTO

Il duro impegno, la costante ricerca di alti standard qualitativi e un team coeso ed affiatato sono stati gli elementi che hanno fatto guadagnare alla York Auto della famiglia Vumbaca di Locri, il prestigioso riconoscimento “Chairman’s Award 2016”.

Il premio di Ford Europa ai migliori partner

L’iniziativa nasce dall’idea di Ford Europa di premiare i migliori partner europei, ovvero quelle concessionarie che si sono distinte per aver raggiunto le più alte performance nella customer experience in area sales e service, nei risultati di vendita vetture e veicoli commerciali e nel servizio di assistenza ricambi e prodotti FordCredit.

“Siamo fieri ed orgogliosi di aver raggiunto un riconoscimento così prestigioso e di livello europeo – ha affermato il titolare della YorkAuto, Giuseppe Vumbaca – ma dobbiamo sottolineare come questo traguardo sia frutto di un lavoro di squadra. Questo premio viene consegnato a noi, ma appartiene allo stesso modo a tutto il team ed ai nostri clienti. Nulla sarebbe stato possibile senza la fiducia che da anni ci accordano”.

Un riconoscimento che premia la qualità e il carattere innovativo di un progetto, più che il raggiungimento di un risultato commerciale. La storia dell’impresa Vumbaca, infatti, è principalmente quella di una famiglia che ha intrapreso un cammino imprenditoriale grazie alla spinta e alla caparbietà del padre Domenico e, successivamente, dei figli Giuseppe e Gaetano. L’attività ha mosso i suoi primi passi, infatti, molti decenni fa come autofficina, per giungere ora ad essere riconosciuta e apprezzata come una delle prime concessionarie in Europa.

“E’ già il secondo anno – evidenzia Gaetano Vumbaca – che Ford ci omaggia collocandoci tra le migliori concessionarie europee, e ciò significa che è stata la scelta giusta quella di investire in questo territorio. Oggi è una festa per tutti noi”.

La cerimonia nella concessionaria di Locri

La cerimonia di consegna del premio si è svolta nei locali della concessionaria a Locri, e per scelta dei fratelli Vumbaca si è articolata come una vera e propria festa dedicata ai clienti. Infatti, in occasione dell’evento la concessionaria ha voluto stupire i presenti con la presentazione in esclusiva dell’ultima utilitaria di casa Ford, la nuova “Fiesta”. A conferire il “Ford Chairman’s Award 2016” è stato il referente in Italia di Ford Europa, Giuseppe Insana, l’ispettore di zona-area management, Francesco Vernillo e il responsabile area manager Ford, Federico Calafiore.

Incisa, sul prestigioso riconoscimento, la motivazione: “For outstanding customer experience”. La famiglia Vumbaca ha voluto riservare al fratello Michele, scomparso nel 2010, la dedica del premio.