Formazione d’eccellenza’. Filippo Sepe incontra gli acconciatori reggini con ‘Raccolti d’autore’.

di Vincenzo Comi – Vissuto in Francia, Filippo Sepe, oggi uno dei maggiori hair stylist di fama internazionale, coltiva sin dalla giovane età il desiderio di voler diventare “parrucchiere”. Al suo rientro in Italia abbraccia questa professione dove tra vari saloni di bellezza inizia la sua formazione lavorativa che lo porterà ad aprirne di suoi.

Il maestro Filippo Sepe ha incontrato, nella mattinata di lunedì, presso i locali della Confcommercio gli acconciatori reggini in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto formazione d’eccellenza promosso da Confcommercio e Confacconciatori.“L’idea del progetto ‘formazione di eccellenza’ nato in Confcommercio con Confacconciatori e Terziario Donna intende portare le eccellenze a Reggio Calabria. Anche in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo – afferma Rosalba Pizzi, responsabile formazione – sviluppo Terziario Donna-Confcommercio R.C – la formazione rimane un punto su cui insistere sempre. Invito tutti gli acconciatori reggini ad avvicinarsi al mondo di Confacconciatori per poter condividere insieme l’arte del sapere. Il primo appuntamento vede protagonista Filippo Sape. Gli altri stage, che si svolgeranno entro la fine del 2014, riguarderanno la comunicazione (leadership, mission e marketing). Il terzo stage invece vedrà la partecipazione di uno stilista internazionale, molto probabilmente londinese.”L’evento, primo dei tre stage d’eccellenza workshop del grande Hair Stylist di fama internazionale Filippo Sepe con tecniche per “Raccolti D’autore”, ha coinvolto diciotto professionisti calabresi.“Le tecniche che oggi ho illustrato ai tanti partecipanti permettono di realizzare con molta facilità e rapidamente acconciature raccolte e solo apparentemente molto complicate – spiega il famoso hair stylist Filippo Pepe – In due o tre minuti si riescono a fare cose meravigliose. Ho appreso queste tecniche grazie alla mia lunga esperienza. Ho la fortuna di viaggiare molto. Stati Uniti, Canada, Vietnam, Venezuela e Paesi Sudamericani. Incontro quindi colleghi provenienti da tutto il mondo ed oggi ho il piacere di presentare i miei lavori qui a Reggio Calabria grazie a questo progetto di formazione. E’ importante essere sempre aggiornati in questo mestiere. Se i nostri saloni non funzionano bene e non sono abbastanza futuristici forse è anche colpa nostra perché non siamo sempre aggiornati.”Presenti alla conferenza stampa anche Mina Ventrella Confacconciatori R.C. e Giovanni Santoro, pres. Confcommercio di Reggio Calabria.“E’ un percorso nuovo che abbiamo deciso di portare avanti nel settore dell’acconciatura – spiega il Presidente Santoro – Abbiamo accolto l’invito fatto dai nostri professionisti mantenendo e modificando la tradizione di questa professione che solitamente vede trascorrere il lunedì in giro per l’Italia per creare ulteriori specializzazioni. Abbiamo sia la struttura che la predisposizione di far risparmiare i nostri associati. E’ un modo per creare socializzazione tra le varie professioni.”