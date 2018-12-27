Dopo la presentazione di fine novembre presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, si sono aperte le iscrizioni per l’avvio, a partire da Febbraio 2019, dei Master di I° e II° livello in ambito ICT, organizzati da UNISTRADA in collaborazione con la Digital School Posytron Academy. I Master coprono le più competitive aree di sviluppo aziendale ICT dei prossimi anni. Da qui la scelta dell’Università “Dante Alighieri” di attivare i seguenti Master di I e II livello:

MaSeM – Master in Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social Media Marketing;

MaTeDiT – Master in Tecnologie Digitali per il Turismo e i beni culturali;

MaMISC – Master in Management e Innovazione per le Smart City;

MaIoT – Master in Internet of Things a Big Data Analytics.

Obiettivi e sbocchi professionali dei Master

I Master abbracciano aree in rapido sviluppo nell’ambito della digital transformation e sono rivolti a coloro che desiderano entrare nel mercato delle professioni digitali con una elevata qualificazione. Al termine del percorso di 1500 ore, che si articolerà in 12 mesi e sarà tenuto da docenti esperti del settore, provenienti dalle principali aziende digital nazionali e internazionali, si potrà diventare Programmatori Web/Mobile, esperti in Social Media Marketing oppure operatori del Turismo 2.0, imparando ad usare gli strumenti digitali per la gestione dei beni culturali. Di grande importanza, soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione, il Master sul Management e Innovazione per le Smart City, che crea figure professionali specifiche nella riprogettazione dei servizi pubblici delle città “intelligenti”. Il MaIoT, invece, è un percorso di alta specializzazione nel campo dell’Internet of Things e dei Big Data che crea due nuove figure richiestissime dal mercato del lavoro: il Data Scientist e l’Esperto in IoT. I percorsi formativi si articoleranno in tradizionali lezioni frontali con strumenti didattici innovativi e coinvolgenti, come stage, workshop e simulazione di progetti. Al termine, dopo il superamento di una prova finale, verranno riconosciuti 60 Crediti Formativi (CFU) e sarà consegnato un attestato legalmente riconosciuto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.posytronacademy.it/ oppure chiamando il numero 3291241258 o scrivendo all’email info@posytronacademy.it