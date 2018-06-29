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Formazione qualificata per Consulente economico finanziario e tributario di Enti locali

Ottanta ore di formazione, venti di stage, dieci posti per giovani laureati: candidature via pec entro il 10 luglio 2018

29 Giugno 2018 - 18:15 | di Federica Geria

Corso di formazione di Ismed Group per Consulente economico finanziario e tributario di Enti locali

La proposta di Ismed Group in collaborazione con l’Università Mediterranea e con Interdata Cuzzola

Un percorso formativo qualificato per accedere a concrete opportunità di avvio alla professione di Consulente economico finanziario e tributario di Enti locali: ecco la proposta di Ismed Group, organismo di mediazione ed ente di formazione, in collaborazione il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia e Scienze sociali dell’università Mediterranea e con Interdata Cuzzola Reggio Calabria.

Il corso, che avrà una durata di 80 ore (60 ore di didattica frontale e 20 ore di stage obbligatorio con una prova finale consistente in tesi o colloquio), è finalizzato a formare professionalità specialistiche con riferimento al ruolo di consulente economico finanziario e tributario per gli Enti locali e a sviluppare conoscenze e capacità di supporto per la consulenza contabile, amministrativa e fiscale, nella gestione degli Enti locali.

Ammissione e candidature

E’ prevista l’ammissione per titoli, prediligendo a parità di punteggio i più giovani di età, ed è destinato a 10 giovani laureati in materie economico giuridiche (6 laureati in Economia e Commercio o Scienze Economiche e 4 laureati in Giurisprudenza). Le candidature dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo ismedgroup@pec.it entro e non oltre il 10 luglio 2018. Coloro che saranno ammessi avranno il solo onere di versare un contributo di segreteria. Nessun altra spesa è prevista. A coloro avranno svolto le attività previste dal programma, frequentato almeno il 75% delle lezioni e superato la prova finale, sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Gli sbocchi professionali sono concreti e consistono nell’opportunità di un colloquio di lavoro presso le Aziende convenzionate nelle quali verrà svolto il tirocinio e nella possibilità di proporsi quali consulenti degli Enti locali ovvero delle Aziende private di gestione dei servizi.

Programma e sede delle lezioni

L’oggetto delle lezioni, il cui materiale didattico sarà predisposto da Ismed e consegnato ai corsisti, spazierà dai profili giuridici e economici a quelli amministrativi con seminari e stage. Ricco e puntuale sarà il programma formativo volto ad approfondire tutti aspetti dell’attività: La professione contabile nei comuni; Ordinamento degli enti locali. Organi competenze ed atti; L’Ordinamento Contabile nel T.U.E.L.; La riforma del sistema contabile; I principi contabili; Il bilancio di previsione; La gestione; La rendicontazione; Le partecipate ed i loro controllo; La contabilità economico patrimoniale; I tributi locali; La fiscalità passiva; Il sistema dei controlli interni ed esterni; I rapporti con la Corte dei Conti; La crisi economico finanziaria del comune.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede Ismed di Via Tommaso Campanella, 38/A, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito www.ismed.it.

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