Fortini di Pentimele, arriva l’inaugurazione e l’apertura al pubblico

E’ arrivato il momento dell’inaugurazione per i Fortini di Pentimele, pronti ad essere aperti al pubblico dopo i lavori per il restauro conservativo e la riqualificazione. A darne notizia è stato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, attraverso il consueto video pubblicato ogni domenica su Facebook, indicando nel 29 giugno, alle ore 18, l’inaugurazione delle storiche Fortificazioni Umbertine sulla collina di Pentimele. “Ritorna ad essere patrimonio della città e dei turisti, invito tutte le associazioni ad aiutarci nella gestione”, ha dichiarato il sindaco.

L’appalto per la riqualificazione del Fortino sud prevedeva una spesa complessiva di poco superiore ai 600 mila euro. Tra gli interventi previsti anche la riqualificazione della strada di accesso ai Fortini, per la quale è stata già impegnata una somma di circa 400 mila euro, con fondi comunitari, e sulla quale è stata già assegnata la progettazione esecutiva. Tra gli interventi previsti dal progetto il restauro architettonico per il recupero delle finiture esterne delle murature, il ripristino di porzioni murarie o solai ormai usurati dal tempo e caduti, la sostituzione di intere strutture con inserimento di travi e voltine di mattoni pressati, montate secondo la tecnica originaria. Nel corso dei lavori è stato anche rinvenuto l’antico ponte levatoio che è stato restaurato e ricollocato nella sua sede originaria.