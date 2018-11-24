Il governo che si è da poco insediato è il più giovane della storia repubblicana. L’età media dei deputati è di 44 anni. Questo fatto apre un nuovo quanto inedito scenario che ci dà la possibilità di indagare le mutate possibilità di dialogo tra un gruppo di Giovani Imprenditori e un governo di Giovani Deputati.

Un dialogo e un confronto che hanno lo scopo di capire insieme come il Paese “più bello del mondo” possa calzare a pennello alle nuove generazioni e alle loro potenzialità, mentre ancora, a fatica, stiamo uscendo da un decennio complicato e ci stiamo dirigendo verso un futuro tanto complesso quanto sfidante.

Nelle giornate del 22 e 23 novembre attraverso il forum nazionale dei giovani imprenditori tenutosi a Sirmione, si sono raccontate le opportunità e le difficoltà che incontrano i giovani imprenditori nel fare impresa nell’attuale contesto politico, economico, sociale.

“Al Presidente Sangalli abbiamo lanciato un messaggio limpido: IL SUD C’È. Il mondo dell’impresa si sta evolvendo e noi giovani abbiamo l’onere di essere gli artefici di questo cambiamento. Rappresentare Reggio Calabria ad un congresso così importante mi ha emozionato”, queste le parole di Sasha Sorgonà, presente al forum in qualità di presidente dei giovani imprenditori reggini.

Grazie alla presenza di ospiti internazionali si è provato a capire quali sono le condizioni nelle quali si trovano a fare impresa i giovani degli altri paesi europei. Quali modelli economici e politici stanno funzionando. Quali e quante opportunità in più potremmo avere anche noi.