Sanità, Maiolino (FI): “Grazie a Occhiuto e Cannizzaro l’ospedale di Polistena non si tocca”

"I reparti resteranno aperti e i medici resteranno al loro posto. Perché il diritto alla salute dei calabresi resta la nostra priorità assoluta", le parole di Maiolino

“Oggi siamo qui non solo per difendere un edificio, ma per tutelare un diritto fondamentale e inalienabile: il diritto alla salute dei nostri cittadini. La possibile chiusura di alcuni reparti chiave dell’ospedale di Polistena non è mai stata una mera questione tecnica o burocratica, ma una minaccia reale che avrebbe avuto conseguenze quotidiane e drammatiche sulla vita delle persone. Un ospedale non è un costo da tagliare, ma un presidio di sicurezza, prevenzione e dignità per il territorio”.

Con queste parole, il Segretario di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Maiolino, ha commentato le rassicurazioni giunte dall’On. Francesco Cannizzaro riguardo alla continuità operativa dei presidi ospedalieri di Polistena e Locri.

Maiolino ha riconosciuto le difficoltà storiche del sistema sanitario calabrese, tra cui la carenza di personale e i bilanci sotto pressione. Tuttavia, ha sottolineato come Forza Italia stia trovando soluzioni concrete in risposta alle problematiche.

L’intervento legislativo di Cannizzaro

Maiolino ha anche approfondito la soluzione legislativa proposta dal Coordinatore regionale di Forza Italia per superare l’impasse del Decreto “Milleproroghe”, che non prevedeva la possibilità di mantenere in servizio i medici che avevano raggiunto l’età pensionabile.

“L’azione di Cannizzaro è stata tempestiva ed efficace: ha già interloquito con il Ministro della Salute e presenterà un emendamento decisivo in sede di conversione del decreto Milleproroghe, che permetterà di mantenere in servizio i medici fino al 31 dicembre 2026 e conferire incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa ai medici già in quiescenza, garantendo così la sopravvivenza dei reparti”.

Forza Italia al fianco dei cittadini

A questo si aggiunge l’importante iniziativa politica promossa da Cannizzaro, insieme a Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio Regionale: la convocazione di una seduta urgente del Consiglio Regionale per discutere e approvare una proposta di legge regionale che preveda una ulteriore proroga per questi professionisti.

“Forza Italia dimostra di essere vicina alle problematiche di chi, come gli anziani, non può spostarsi per chilometri, delle famiglie che esigono risposte rapide e di quei medici che ogni giorno lavorano con sacrificio”, ha concluso Maiolino.

“Grazie a questa sinergia tra Roma e la Calabria, a partire dall’azione politica del Presidente Roberto Occhiuto, che con la sua guida determinata sta ridisegnando la sanità calabrese, diamo una risposta di speranza a tutto il territorio: i reparti resteranno aperti e i medici resteranno al loro posto. Perché il diritto alla salute dei calabresi resta la nostra priorità assoluta.”