Forza Italia a Reggio, in azzurro l’assessore di Taurianova Grimaldi

Ultima in ordine cronologico, ennesima da registrare nella sempre più grande squadra di Forza Italia Calabria: è la nuova adesione di un amministratore, Massimo Grimaldi, assessore del Comune di Taurianova, da anni brillantemente impegnato al fianco del suo Sindaco con diverse deleghe (eventi, spettacolo, turismo, commercio, legalità).

Dopo il Sindaco, Roy Biasi, e la collega Assessore alla Cultura, Maria Fedele, che hanno già aderito negli scorsi mesi, adesso anche Grimaldi si unisce al partito.

Una scelta di campo significativa, che consolida ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio della Piana di Gioia Tauro e irrobustisce l’asse politico-istituzionale tra Taurianova ed il partito azzurro, già forte in questa realtà di un folto gruppo consiliare di maggioranza.

“Aderire a Forza Italia è come entrare in una grande squadra – dichiara l’assessore Grimaldi – una squadra che ha già raggiunto risultati importantissimi, ma che vuole raggiungerne tanti altri, attraverso il buon governo e la presenza sul territorio. Questa mia scelta, infatti, conferma il grande lavoro di radicamento ed al contempo di rinnovamento che sta portando avanti l’onorevole Francesco Cannizzaro, nella qualità di Segretario regionale di Forza Italia, sempre più intento a valorizzare la qualità e la competenza della nuova classe dirigente forzista della Calabria. Inoltre, è da evidenziare il ruolo determinante svolto dall’onorevole Giovanni Arruzzolo, Segretario provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, il cui contributo, spesso sottotraccia, è stato ed è fondamentale nel percorso di crescita del partito.”