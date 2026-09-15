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Forza Reggina, disponibile l’edizione contro l’Avola: ‘Vietato avere fretta’

All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo

15 Settembre 2026 - 08:26 | Forza Reggina

Forza Reggina Avola

In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, mercoledì 16 settembre alle 18:30, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro l’Avola, CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.

Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA

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