Risveglio Ideale si unisce ai cori di giubilo per la vittoria della Royal Team Lamezia. La squadra di Calcio A5 femminile, orgoglio dello sport calabrese, con lo strepitoso successo odierno promossa alla serie A ELITE.

La nostra associazione, che da sempre ha visto la fattiva collaborazione della squadra per le iniziative a sfondo sociale, non può che constatare che i sacrifici, la competenza, la professionalità e le forze messe in campo dai Presidenti Nicola Mazzocca e Claudia Vetromilo, dal Mister Mauro Raffaele Ragona e di tutta la dirigenza hanno contribuito a compattare e portare avanti atlete di altissimo profilo.

Passo dopo passo verso questo prestigioso obiettivo, siamo fermamente convinti che il risultato odierno della Squadra non è una piattaforma di atterraggio ma la rampa di lancio.

Le nostre congratulazioni è doveroso rivolgerle anche alla appassionata tifoseria della Royal Team che con il suo ammirevole comportamento, e in casa e in trasferta, tenuto in tutte le competizioni fa sperare che lo sport può e deve essere vissuto con spensieratezza.