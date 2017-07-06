Foti, Lo Giudice e Scappatura. Tris di ’98 per la Futura

Continua il prezioso lavoro di Enzo Iaria nel settore giovanile della Futura. Hanno infatti perfezionato oggi il trasferimento nella squadra di Motta San Giovanni tre giovani talenti che hanno disputato l’ultima stagione allo Zephir.

PAOLO FOTI (portiere), ANDREA LO GIUDUCE (pivot), GIUSEPPE SCAPPATURA (ultimo), questi i tre rinforzi per la Futura il futuro della squadra.

Entusiasti i ragazzi che non vedono l’ora di iniziare la preparazione per la stagione prossima. Tante le curiosità e le domande fatte a Nino Mallamaci che li ha accolti a nome degli altri dirigenti e del presidente Cogliandro al momento della firma delle liste di trasferimento.

Paolo, Andrea e Giuseppe all’unisono: “Siamo felici di entrare a far parte della Futura, sappiamo che con Enzo Iaria la società sta allestendo una squadra importante anche per il campionato nazionale under 19 e noi ci faremo trovare pronti.

Grazie ragazzi e benvenuti. Avanti Futura!