Foto d’epoca per lo Scatolone. Falcomatà invita alla partecipazione
Quasi conclusi i lavori dello Scatolone: il sindaco Falcomatà chiede ai cittadini foto d'epoca ad alta risoluzione da esporre all'interno della struttura
08 Maggio 2018 - 10:26 | di Eva Curatola
«I tanto attesi lavori dello Scatolone sono quasi conclusi: un gioiellino che tornerà a disposizione, dopo anni di abbandono, del mondo cestistico reggino.
Ecco una piccola anticipazione di come sarà, senza svelare troppo».
Così il sindaco Giuseppe Falcomatà, che dalla sua pagina facebook annuncia la conclusione dei lavori della struttura sportiva della zona Stadio della città, postando la foto di uno scorcio. Lo
Scatolone è pronto a riabbracciare lo sport, ma Falcomatà continua invitando i cittadini a partecipare:
«Adesso abbiamo bisogno di voi. Per dare un tocco di “magia” in più, vorremmo posizionare all’interno alcune foto d’epoca, significative della lunga storia dello Scatolone».
Se volete contribuire, inviate le vostre foto, ad alta risoluzione, alla mail iopartecipo@reggiocal.it
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