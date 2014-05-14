Fotografi in Accademia: mostra personale di Larissa Mollace

di Federica Geria – “Fotografi in Accademia”, nata come mostra degli allievi, diviene uno spazio espositivo destinato ad ospitare autori interni ed esterni all’Accademia di belle Arti di Reggio Calabria.

Con cadenza quindicinale si succederanno esposizioni personali e, più raramente, piccole collettive. La cura di questa serie di iniziative è affidata a Caterina Cozza e l’allestimento a Zemira Bellè.Gli scatti della mostra “Super Pop” sono quelli di Larissa Mollace, che è riuscita a sviluppare un rapporto con la fotografia del tutto personale e ricco di contaminazioni. Grazie anche al suo approccio autodidatta ha potuto spingersi, senza inibizioni, verso ciò che più si adattava al suo animo favolistico, usando come tramite espressivo un obiettivo fotografico.

SuperPop e la cultura underground degli anni Ottanta

Larissa ci racconta:“Con il termine SuperPop mi ricollego a quella cultura underground generatasi negli anni 80 che ha origine dalla contaminazione di diversi linguaggi visivi mescolati tra loro e proprio per questo stravagante ed eccentrica. Credo che il termine surrealismo pop sia quello più adatto ai miei lavori, in quanto cerco sempre di arrivare alla realizzazione della mia opera con quell’automatismo che è tipico dell’avanguardia surrealista.

Le mie opere parlano di ciò che provo e con il tempo ho maturato la ferma convinzione che nella mia sostanza altri possano rispecchiarsi e pur non vedendo perfettamente la loro immagine, colgano in quel riflesso di anima delle similitudini di forme e colori e riescano a percepire le mie stesse emozioni, sogni o anche paure.

La mia fotografia si basa perciò su una comunicazione fatta di emozioni.

L’arte come bisogno di espressione

Nell’arte vedo un processo creativo così personale ed intimo da divenire necessità di espressione, un bisogno automatico di comunicare ciò che si ha dentro, uno sfogo!

L’opera d’arte è dunque madre dei nostri sentimenti.

Nella fotografia, come nella pittura, nella musica e nella vita, bisogna imparare a comunicare con noi stessi, prima ancora che con gli altri. Con quella voce dentro di noi che ci sussurra e che spesso è difficile da ascoltare. Questa è la comunicazione che per me riesce a racchiudere un singolo attimo, come uno click fotografico, in qualcosa di più grande ed eterno.”Larissa vi aspetta alla sua mostra fotografica che si terrá dal 13 al 26 maggio 2014 presso l’Accademia di belle Arti di Reggio Calabria dalle ore 17:00, per condividere i suoi sogni attraverso le foto.“Sono costantemente alla ricerca di ciò che è bello, visto con gli occhi di un sognatore.” Sito mostra: http://www.fotografiinaccademia.it/Pagina Larissa: larissa m. photography https://www.facebook.com/pages/Larissa-MPhotography/104017869679178