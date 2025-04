Sanità, la pioniera della chirurgia robotica Franca Melfi torna in Calabria: ‘Voglio dare il mio contributo’ – VIDEO

Franca Melfi, la luminare che combatte il tumore ai polmoni con un robot, è tornata in Calabria. Ad annunciarlo in un post sui suoi canali social è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Nel video condiviso dal governatore la luminare spiega i motivi della sua scelta e i suoi obbiettivi.

“Mi definiscono Prima al Mondo per aver operato, 24 anni fa per la prima volta, un tumore polmonare con una tecnica robotica, quindi con questo sistema robotico. Sono rientrata in Calabria intanto perché sono calabrese, e per dare ovviamente un grande contributo, spero, alla sanità calabrese dopo un lungo periodo trascorso fuori dalla Calabria. Abbiamo l’ultimo sistema robotico in commercio e soprattutto abbiamo le due console, che sono fondamentali per fare theaching, cioè per insegnare ai ragazzi e far sì che i ragazzi possano appassionarsi”.