A Francavilla Marittima concerto dedicato Jazz & Christmas Songs

Giovedì 5 gennaio avrà luogo alle ore 18,00 presso l’Aula magna dell’Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Francavilla Marittima, organizzato dall’Accademia Mahler con la collaborazione di AMA Calabria avrà luogo un concerto dedicato al Jazz&Christmas Songs, percorso che prevede l’esecuzione di brani jazz e classici natalizi riproposti in stile. Partecipano: Vito Procopio (alto sax), Ferruccio Messinese (piano), Francesco Leone (bass), Fabio Tropea e Alessandro Benincasa (drums). VITO PROCOPIO (Alto sax) – Diplomato in Sassofono e Musica Jazz, ha rappresentato l’Italia presso l’Orchestra d’Armonia dei Giovani della Comunità Europea.

Ha fondato il Quartetto di Sassofoni “SATOR” rappresentato l’Italia al congresso mondiale del sassofono. Ha partecipato a numerosi jazz festival (Catanzaro Jazz Festival, Jazz e Vento, Rumori Mediterranei, Peperoncino Jazz Festival, etc…) ed ha suonato in alcuni dei maggiori teatri italiani (Bari, Chieti, L’Aquila, Cosenza, etc…). Vincitore di numerosi premi vanta numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama.

È docente di sax nella scuola pubblica. FERRUCCIO MESSINESE (Piano) – Ha compiuto numerosi percorsi accademici, tra cui quelli relativi al pianoforte, alla composizione ed al jazz. Vincitore di numerosi premi in ambito jazz (tra cui il Concorso di Arrangiamento e Composizione per Orchestra Jazz “Riscritture” – CATANIA 2012) è attivo in numerose formazioni musicali.

Ha insegnato presso il Conservatorio di Musica di Rovigo e Vibo Valentia, collaborando inoltre in qualità di tutor con lo stesso Conservatorio e con quello di Reggio Calabria; ha insegnato pianoforte nella Scuola Secondaria di Primo Grado e nel Liceo Musicale S. Guzzi. Tiene regolarmente Corsi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003) inerenti gli ambiti del jazz.

FRANCESCO LEONE (Bass) – Ha conseguito il Diploma di contrabbasso (previgente ordinamento e II Livello) presso il Conservatorio S.Pietro a Majella (Na). Ha preso parte in qualità di contrabbassista a numerosi concerti tenuti dall’Orchestra del Conservatorio S.Pietro a Majella (Na), dall’Orchestra Filarmonica della Calabria e dall’ Ensemble di chitarre Melos.

Ha frequentato diversi corsi (seminari, masterclass) ed ha studiato basso elettrico presso la scuola “Percentomusica” in Roma. Si esibisce regolarmente in formazioni che vanno dal trio al combo. ALESSANDRO BENINCASA (Drums) – Musicista versatile, è attivo in diverse formazioni musicali. Ha studiato batteria nella scuola del M° Hirmich (Svizzera). Ha collaborato con artisti come Nada, Malgioglio, Carlotto, Gianmarco e con il Corso Jazz del Conservatorio di Cosenza. Ha partecipato a diversi Jazz Festival (Jazz&Vento, Peperoncino Jazz Festival, Roccella – Teatro dei minimi).