Francesco Pira e Andrea Altinier presentano il libro Giornalismi: tra i temi la lotta alle fake news e una riforma del giornalismo che ridia qualità all'informazione

di Matteo Occhiuto -Fermare l’annoso fenomeno delle fake-news. Riformare il giornalismo italiano, cercando di dargli quell’input qualitativo apparentemente smarrito negli ultimi anni. Questi due dei temi nel nuovo libro di Francesco Pira e Andrea Altinier, ‘Giornalismi‘, presentato in un incontro tenutosi oggi presso la sede di ‘Incontriamoci sempre’ a Reggio Calabria.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un decadimento costante dell’informazione” ha spiegato Pira, docente di Teorie e Tecniche del linguaggio giornalistico dell’università di Messina. “Tutto ciò è frutto, senz’altro, della proliferazione di nuovi siti e giornali online, spesso creati con il solo scopo di diffondere notizie assolutamente non reali. Le colpe, però, sono da attribuire anche all’italiano medio. Basti pensare alla quota d’analfabetizzazione del nostro paese, che riguarda il 6% della popolazione ed uno dei dati peggiori d’Europa”.

Quello che servirebbe oggi, secondo Pira è una profonda riforma del settore. “Bisogna ripensare il modo di fare giornalismo. Serve una maggiore qualità che non può essere assicurata nel momento in cui la fruizione rimane gratuita. È necessario cambiare, seguendo modelli che superano i nostrani, davvero troppo antiquati”.

Pira, autore del libro insieme al collega Altinier, ha poi concluso ringraziando l’ampia platea presente, con cui ha interagito a lungo, rispondendo alle tante domande di addetti ai lavori, studenti e semplici lettori, incuriositi dall’evento. E, probabilmente, speranzosi che quanto detto dall’autore, almeno in parte, si possa avverare.