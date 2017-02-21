Francesco Renga in concerto in Calabria
Oltre alle cinque date nei Palasport di maggio, il cantante porterà il tour estivo in teatri e arene: il 21 agosto approda in Calabria
21 Febbraio 2017 - 12:36 | di Federica Geria
Foto Davide Spada/LaPresse20-02-2014 Sanremo IM - ItaliaspettacoloTeatro Ariston64esimo Festival della canzone italiana - Terza seratanella foto: Francesco RengaPhoto Davide Spada/LaPresse02-19-2014 Sanremo - ItalyentertainmentAriston Theatre64th Sanremo Italian song festival - Third eveningIn the photo: Francesco Renga
Francesco Renga, oltre alle cinque date nei Palasport previste per il mese di maggio, porterà “Scriverò il tuo nome live” in estate nelle location più prestigiose d’Italia.
Il 6 luglio “SCRIVERO’ IL TUO NOME Live” sarà a Brescia (Piazza della Loggia), il 9 luglio a Roma (Cavea), poi seguiranno il 14 luglio a Udine e il 17 luglio a Cremona. Il tour proseguirà il 16 agosto a Forte dei Marmi , il 18 agosto a San Pancrazio Salentino , il 19 agosto a Trani e infine il 21 agosto approderà in Calabria, a Soverato, dove si esibirà nella Summer Arena.
Il nuovo album Scriverò il tuo nome
Il nome dell’amore è al centro del live, con i più grandi successi e il nuovo album “Scriverò il tuo nome” pubblicato ad aprile 2016 per Sony Music, balzato subito ai vertici delle classifiche di vendita e certificato disco d’oro in sole sei settimane, con i singoli “Guardami Amore” (oro), “Il Bene” (Oro), “Scriverò il tuo nome” e “Migliore”.
La band che accompagnerà Francesco Renga è composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.
Soverato: posti e prezzi dei biglietti
Francesco Renga “Scriverò il tuo nome”, 21 Agosto 2017 Summer Arena Soverato (cz).
In occasione dell’evento ci saranno tutti i posti a sedere e numerati,con le seguenti categorie di prezzo:
€69 Settore VIP
€57,50 Settore GOLD
€46,00 Settore POLTRONISSIMA
€40,00 Settore POLTRONA
€34,50 Settore TRIBUNA NUMERATA
Ecco dove acquistare i biglietti:
CATANZARO
TICKET SERVICE CALABRIA
VIA SAN GIORGIO 5
0961.748016
CATANZARO
BAR MIGNON
CORSO MAZZINI 119
0961.741000
CATANZARO LIDO
BAR CENTRALE
PIAZZA A. GARIBALDI 27
0961.31223
LAMEZIA TERME
BAR DEL CORSO
PIAZZA X DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ
0968.43022
COSENZA
BAR PARISE
VIA CALOPRESE 40
0984.38155
RENDE
INFO POINT METROPOLIS
VIA KENNEDY
SAN GIOVANNI IN FIORE
DE MARCO TOUR
VIA S.FRANCESCO D’ASSISI
0984.992113
COTRONEI
DE MARCO TOUR – FILIALE COTRONEI
VIA LAGHI SILANI 23
0962.44721
RENDE
TABACCHI N°6 DI CLAUDIO BROCCOLO
VIA MARCONI 77
335.5693406
SOVERATO
DISCOEXPRESS
VIA AMIRANTE 23
0967.21441
MONTEPAONE LIDO
BLUE MOON
VIA NAZIONALE 0967.890024
CIRO’ MARINA
SESTITO VIAGGI
VIA DANTE ALIGHIERI 7
320.8157202
CROTONE
ALEPH INCONTRO
VIA SCALFARO
335.6283191
SIDERNO
LA DIANO VIAGGI
VIA SALICI 7
0964.381397
VIBO VALENTIA
EDICOLA TABACCHERIA MESSINA
VIA PIAZZA D’ARMI 3
0963.43617
CORIGLIANO CALABRO
ROYAL BAR
VIA PROVINCIALE 54
0983.884425
REGGIO CALABRIA
CENTRO SCOMMESSE ALEA
VIA STADIO A MONTE TRAVERSA VII
340.2969934
REGGIO CALABRIA
B’ART
CORSO GARIBALDI TEATRO COMUNALE CILEA
0965.332908
PALMI
AGENZIA VIAGGI TOURIST POINT
VIA BRUNO BUOZZI 159
0966.45812
Per informazioni: www.fepgroup.it – www.francescorenga.it – http://www.ticketservicecalabria.it/
Fonte: http://francescorenga.it
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