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Francesco Renga in concerto in Calabria

Oltre alle cinque date nei Palasport di maggio, il cantante porterà il tour estivo in teatri e arene: il 21 agosto approda in Calabria

21 Febbraio 2017 - 12:36 | di Federica Geria

Francesco Renga sul palco del Teatro Ariston alla terza serata del Festival di Sanremo 2014

Foto Davide Spada/LaPresse20-02-2014 Sanremo IM - ItaliaspettacoloTeatro Ariston64esimo Festival della canzone italiana - Terza seratanella foto: Francesco RengaPhoto Davide Spada/LaPresse02-19-2014 Sanremo - ItalyentertainmentAriston Theatre64th Sanremo Italian song festival - Third eveningIn the photo: Francesco Renga

Francesco Renga, oltre alle cinque date nei Palasport previste per il mese di maggio, porterà “Scriverò il tuo nome live” in estate nelle location più prestigiose d’Italia.

Il 6 luglio “SCRIVERO’ IL TUO NOME Live” sarà a Brescia (Piazza della Loggia), il 9 luglio a Roma (Cavea), poi seguiranno il 14 luglio a Udine e il 17 luglio a Cremona. Il tour proseguirà il 16 agosto a Forte dei Marmi , il 18 agosto a San Pancrazio Salentino , il 19 agosto a Trani  e infine il 21 agosto approderà in Calabria, a Soverato, dove si esibirà nella Summer Arena.

Il nuovo album Scriverò il tuo nome

Il nome dell’amore è al centro del live, con i più grandi successi e il nuovo album “Scriverò il tuo nome” pubblicato ad aprile 2016 per Sony Music, balzato subito ai vertici delle classifiche di vendita e certificato disco d’oro in sole sei settimane, con i singoli “Guardami Amore” (oro), “Il Bene” (Oro), “Scriverò il tuo nome” e “Migliore”.

La band che accompagnerà Francesco Renga è composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.

Soverato: posti e prezzi dei biglietti

Francesco Renga “Scriverò il tuo nome”, 21 Agosto 2017 Summer Arena Soverato (cz).

In occasione dell’evento ci saranno tutti i posti a sedere e numerati,con le seguenti categorie di prezzo:

€69 Settore VIP
€57,50 Settore GOLD
€46,00 Settore POLTRONISSIMA
€40,00 Settore POLTRONA
€34,50 Settore TRIBUNA NUMERATA

Ecco dove acquistare i biglietti:

CATANZARO
TICKET SERVICE CALABRIA
VIA SAN GIORGIO 5
0961.748016

CATANZARO
BAR MIGNON
CORSO MAZZINI 119
0961.741000

CATANZARO LIDO
BAR CENTRALE
PIAZZA A. GARIBALDI 27
0961.31223

LAMEZIA TERME
BAR DEL CORSO
PIAZZA X DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ
0968.43022

COSENZA
BAR PARISE
VIA CALOPRESE 40
0984.38155

RENDE
INFO POINT METROPOLIS
VIA KENNEDY

SAN GIOVANNI IN FIORE
DE MARCO TOUR
VIA S.FRANCESCO D’ASSISI
0984.992113

COTRONEI
DE MARCO TOUR – FILIALE COTRONEI
VIA LAGHI SILANI 23
0962.44721

RENDE
TABACCHI N°6 DI CLAUDIO BROCCOLO
VIA MARCONI 77
335.5693406

SOVERATO
DISCOEXPRESS
VIA AMIRANTE 23
0967.21441

MONTEPAONE LIDO
BLUE MOON
VIA NAZIONALE 0967.890024

CIRO’ MARINA
SESTITO VIAGGI
VIA DANTE ALIGHIERI 7
320.8157202

CROTONE
ALEPH INCONTRO
VIA SCALFARO
335.6283191

SIDERNO
LA DIANO VIAGGI
VIA SALICI 7
0964.381397

VIBO VALENTIA
EDICOLA TABACCHERIA MESSINA
VIA PIAZZA D’ARMI 3
0963.43617

CORIGLIANO CALABRO
ROYAL BAR
VIA PROVINCIALE 54
0983.884425

REGGIO CALABRIA
CENTRO SCOMMESSE ALEA
VIA STADIO A MONTE TRAVERSA VII
340.2969934

REGGIO CALABRIA
B’ART
CORSO GARIBALDI TEATRO COMUNALE CILEA
0965.332908

PALMI
AGENZIA VIAGGI TOURIST POINT
VIA BRUNO BUOZZI 159
0966.45812

Per informazioni: www.fepgroup.it – www.francescorenga.it – http://www.ticketservicecalabria.it/

Fonte: http://francescorenga.it

Immagine collegata all'annuncio del concerto di Francesco Renga a Soverato

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