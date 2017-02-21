Francesco Renga in concerto in Calabria

Francesco Renga, oltre alle cinque date nei Palasport previste per il mese di maggio, porterà “Scriverò il tuo nome live” in estate nelle location più prestigiose d’Italia.

Il 6 luglio “SCRIVERO’ IL TUO NOME Live” sarà a Brescia (Piazza della Loggia), il 9 luglio a Roma (Cavea), poi seguiranno il 14 luglio a Udine e il 17 luglio a Cremona. Il tour proseguirà il 16 agosto a Forte dei Marmi , il 18 agosto a San Pancrazio Salentino , il 19 agosto a Trani e infine il 21 agosto approderà in Calabria, a Soverato, dove si esibirà nella Summer Arena.

Il nuovo album Scriverò il tuo nome

Il nome dell’amore è al centro del live, con i più grandi successi e il nuovo album “Scriverò il tuo nome” pubblicato ad aprile 2016 per Sony Music, balzato subito ai vertici delle classifiche di vendita e certificato disco d’oro in sole sei settimane, con i singoli “Guardami Amore” (oro), “Il Bene” (Oro), “Scriverò il tuo nome” e “Migliore”.

La band che accompagnerà Francesco Renga è composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.

Soverato: posti e prezzi dei biglietti

Francesco Renga “Scriverò il tuo nome”, 21 Agosto 2017 Summer Arena Soverato (cz).

In occasione dell’evento ci saranno tutti i posti a sedere e numerati,con le seguenti categorie di prezzo:

€69 Settore VIP

€57,50 Settore GOLD

€46,00 Settore POLTRONISSIMA

€40,00 Settore POLTRONA

€34,50 Settore TRIBUNA NUMERATA

Ecco dove acquistare i biglietti:

CATANZARO

TICKET SERVICE CALABRIA

VIA SAN GIORGIO 5

0961.748016

CATANZARO

BAR MIGNON

CORSO MAZZINI 119

0961.741000



CATANZARO LIDO

BAR CENTRALE

PIAZZA A. GARIBALDI 27

0961.31223



LAMEZIA TERME

BAR DEL CORSO

PIAZZA X DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ

0968.43022

COSENZA

BAR PARISE

VIA CALOPRESE 40

0984.38155

RENDE

INFO POINT METROPOLIS

VIA KENNEDY

SAN GIOVANNI IN FIORE

DE MARCO TOUR

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI

0984.992113

COTRONEI

DE MARCO TOUR – FILIALE COTRONEI

VIA LAGHI SILANI 23

0962.44721

RENDE

TABACCHI N°6 DI CLAUDIO BROCCOLO

VIA MARCONI 77

335.5693406

SOVERATO

DISCOEXPRESS

VIA AMIRANTE 23

0967.21441

MONTEPAONE LIDO

BLUE MOON

VIA NAZIONALE 0967.890024

CIRO’ MARINA

SESTITO VIAGGI

VIA DANTE ALIGHIERI 7

320.8157202

CROTONE

ALEPH INCONTRO

VIA SCALFARO

335.6283191

SIDERNO

LA DIANO VIAGGI

VIA SALICI 7

0964.381397

VIBO VALENTIA

EDICOLA TABACCHERIA MESSINA

VIA PIAZZA D’ARMI 3

0963.43617

CORIGLIANO CALABRO

ROYAL BAR

VIA PROVINCIALE 54

0983.884425

REGGIO CALABRIA

CENTRO SCOMMESSE ALEA

VIA STADIO A MONTE TRAVERSA VII

340.2969934

REGGIO CALABRIA

B’ART

CORSO GARIBALDI TEATRO COMUNALE CILEA

0965.332908

PALMI

AGENZIA VIAGGI TOURIST POINT

VIA BRUNO BUOZZI 159

0966.45812

Per informazioni: www.fepgroup.it – www.francescorenga.it – http://www.ticketservicecalabria.it/

Fonte: http://francescorenga.it