Franco Scoglio: i ricordi di Iacopino tra l’assurda scaramanzia e la questione sull’attaccante Coppola
Gli aneddoti legati ai rapporti tra i due ai tempi della Reggina
03 Ottobre 2025 - 16:06 | Redazione
Oggi ricorre il ventesimo anniversario della morte del professore Franco Scoglio. In altra pagina del giornale ne abbiamo ripercorso brevemente la sua lunga carriera, mentre su Gazzetta del Sud c’è il ricordo del dottore Franco Iacopino ai tempi della Reggina:
“La scaramanzia fatta uomo. Insegnava educazione fisica a Palmi. Iniziò a seguire i ragazzi della Reggina, poi la Primavera, fece anche il ds, poi la panchina della prima squadra. Un professionista attento a ogni dettaglio ma anche molto scaramantico. Litigavamo sull’organizzazione delle trasferte: una volta in pullman, un’altra in treno, l’altra ancora in aereo: se si vinceva non voleva cambiare mezzo di trasporto, a costo di andare contro logica!
E quando ci martellò tutta l’estate per l’acquisto di Coppola, un Primavera del Milan. Il club lo accontentò, lo schierò subito a Terni, la settimana dopo venne nel mio ufficio e mi disse che non voleva più vederlo nello spogliatoio“.