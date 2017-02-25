Futura, big match della settima di ritorno del campionato di Serie B
Al Palabotteghelle la Futura sfida il Real Cefalù, appena sceso dalla vetta: mister Mardente recupera Ecelestini, dubbio per Calabrese
25 Febbraio 2017 - 09:25 | di Vincenzo Comi
Si gioca al Palabotteghelle il big match tra la Futura ed il Real Cefalu che proprio la scorsa settimana ha lasciato la vetta della classifica per la sconfitta casalinga (la prima della stagione subita sabato scorso contro l’Odissea 2000
La Polisportiva Futura di contro è reduce dal pareggio di Melilli che è servito a muovere la classifica.
Massima attenzione per una gara difficilissima che chiamerà il pubblico delle grandi occasioni. La squadra ha lavorato agli ordini di mister Mardente con l’obiettivo e la certezza che servirà la Futura migliore per tenere testa ai fortissimi avversari.
Tornerà finalmente dopo tre giornate tra i disponibili Ecelestini che ha scontato i tre turni di squalifica mentre qualche dubbio per il febbricitante Calabrese.
Arbitrerà l’incontro una terna arbitrale di Sala Consilina.
L’inizio è come al solito alle 17.00.
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