Futura: gli under 21 conquistano gli ottavi di finale
Impresa a Matera della Futura Under 21: la squadra di Motta San Giovanni diventa una delle sedici migliori d'Italia
20 Gennaio 2017 - 11:37 | di Redazione
Impresa a Matera dei ragazzi della Futura che si impongono senza nessun dubbio conquistando gli ottavi di finale.
Risultato storico per la squadra di Motta San Giovanni che diventa una delle 16 migliori d’Italia.
Partita tirata fino a metà del secondo tempo infatti per tre volte in vantaggio la Futura si è fatta raggiungere dagli avversari mai domi.
Il gol del 4 a 3 di Caminero ha indirizzato definitivamente la gara verso il largo successo finale.
Entusiasti i dirigenti reggini : una partita bellissima ed una prestazione da incorniciare.
Complimenti al mister Simone Martino per come ha preparato la partita ed ai ragazzi che lo hanno seguito in tutto e per tutto.
Prossimo turno contro il fortissimo Regalbuto con gara di andata e ritorno ma per ora va bene così.
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