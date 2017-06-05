Sarà mister Nino Rinaldi il prossimo allenatore della squadra di Motta San Giovanni.

Dopo una trattativa lunga l’accordo è stato raggiunto con grande soddisfazione di entrambe le parti .

Nino Mallamaci a tal proposito evidenzia come il rapporto personale con il dg Ferrara abbia favorito l’approccio e la successiva definizione dell’accordo stesso .

Continua Mallamaci : come da programma societario abbiamo portato alla FUTURA un allenatore di provata esperienza che ha l’obiettivo di far crescere la squadra per portarla il più avanti possibile.

È un allenatore che non ha bisogno di presentazioni per gli addetti ai lavori , corteggiato da società di categorie superiori che alla fine ha scelto la Futura .

Lo ringrazio per l’entusiasmo che ha mostrato da subito e per la convinzione con cui ha sposato il nostro progetto .

Un allenatore di primo piano nel panorama nazionale reduce da tre splendide stagioni ad Augusta in A2 dove tre anni fa di fatto vinse i play off per la A e negli ultimi due ha conquistato un terzo ed un secondo posto .

Il mister ha incontrato e conosciuto buona parte dei dirigenti della Futura nei giorni scorsi .

Il ds Gattuso ci tiene a precisare che a disposizione del mister sarà messo un roster rinforzato e rinnovato rispetto alla scorsa stagione .

Il presidente Cogliandro da parte sua dà un grande benvenuto ed un grosso in bocca al lupo con la certezza che il mister porterà sicuramente la competenza e l’esperienza necessaria per migliorare i risultati ottenuti nei nostri primi due anni di B .

Nei prossimi giorni verrà pubblicata un’intervista del nuovo mister .

Di seguito intanto le panchine delle ultime stagioni .

2013/2014

CITTA’ DI VILLAFRANCA C5 (Serie B Nazionale) – 2° Posto Regular Season con relativa qualificazione play off

2014/2015

AUGUSTA C5 (Serie A2 Nazionale) – 4° Posto Regular Season con relativa qualificazione ai PLAY OFF PER LA A

2015/2016

AUGUSTA C5 (Serie A2 Nazionale) – 3° Posto Regular Season con relativa qualificazione ai PLAY OFF PER LA A

2016/2017

AUGUSTA C5 (Serie A2 Nazionale) – 2° Posto Regular Season con relativa qualificazione ai PLAY OFF PER LA A