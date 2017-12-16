Sarà il Real Rogit l’ultima avversaria del girone di andata per la Polisportiva Futura di Motta San Giovanni. Un ostacolo difficile senza dubbio poiché proprio il Real Rogit è una della 4 corazzate del girone. I rossanesi, come dichiarato, verranno per conquistare i tre punti necessari per una classifica che non può consentire distrazioni.

D’altra parte la Futura non concederà sconti. Tutti disponibili, con il rientro del pivot Martino dalla squalifica di sabato scorso, mister Rinaldi avrà a disposizione l’ intero roster, rinnovato e ringiovanito , dopo le cessioni dell’ ultima finestra di mercato e l’arrivo dell’esperto Richichi

Lo stesso Richichi come dice in una intervista, rilasciata ad una importante testata giornalistica specializzata, ribadisce che si é subito integrato con i compagni e non nasconde la voglia di regalare ai tifosi di Motta San Giovanni tante soddisfazioni.

Terna arbitrale siciliana per dirigere l’incontro.