Futura – Real Rogit: serviva la partita perfetta per uscire indenni
La Futura gioca una gara quasi perfetta contro il Real Rogit, ma l'ennesima buona prestazione non porta punti: ora la pausa e il ritorno a Lazzaro
17 Dicembre 2017 - 14:27 | di Eva Curatola
Marcatore Futura: Federico
Serviva la partita perfetta oggi per uscire indenni contro il Real Rogit.
Partita perfetta è stata quasi per tutta la gara da parte dei ragazzi di mister Rinaldi ad eccezione di 30 secondi nel primo tempo quando fra 3.30 a 3.00 dalla fine subisce un uno due decisivo.
Ci prova in tutti i modi a rimettere in piedi la partita la Futura ma una attenta difesa ospite evita in diverse occasioni di subire gol e in una ripartenza nella ripresa Menini sigla il 3 a 0.
Veemente la reazione dei ragazzi di Motta San Giovanni che trascinati da un grande Federico trovano il gol dopo tre splendide parate di Soso sullo stesso Federico che riesce comunque a superarlo al quarto tentativo.
Continua la pressione ma il Rogit controlla e il risultato finale non cambia.
Rimane l’amaro in bocca per l’ennesima buona prestazione che non porta punti.
Complimenti comunque al Rogit, squadra forte in ogni reparto, ben guidata da mister Tuoto.
Arriva la pausa a questo punto per preparare un grande girone di ritorno che inizierà proprio il 6 gennaio , a lazzaro nella speranza che il palazzetto pieno spinga i ragazzi verso la vittoria.
Buono l’arbitraggio.
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