Futura, a Regalbuto per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia

Nemmeno il tempo di godersi la meritata qualificazione di giovedì scorso a Matera che i ragazzi di mister Simone Martino saranno di nuovo in campo a Regalbuto. Ultimo turno che consentirà la qualificazione alla final eight nazionale dell’under 21.

Di fronte, Pannuti e compagni, troveranno una squadra fortissima costruita proprio per primeggiare in questo campionato. Diversi i giocatori non italiani in campo nelle file siciliane che di fatto con la stessa squadra stanno disputando anche il campionato di serie B.

Di contro la Futura presenterà un gruppo di ragazzi uniti che si allenano con costanza e serietà che vogliono a tutti i costi compiere l’impresa. La partita sarà alle 19.00 e sicuramente sarà disputata al cospetto di un pubblico numeroso.