Futura sconfitta alla penultima di andata
Netta sconfitta a Cefalù per la Polisportiva Futura, che sbaglia sotto porta e subisce le ultime reti nel tentativo di recuperare
10 Dicembre 2017 - 14:26 | di Eva Curatola
PENULTIMA DI ANDATA
CEFALÙ- POL FUTURA 7 a 1
Marcatore Futura : Caminero
Risultato che non lascia spazio a nessun tipo di recriminazione. Ha vinto la squadra più forte.
Il risultato, così ampio, poteva assumere dimensioni meno ampie se i ragazzi della Futura fossero stati più cinici sotto porta.
Richichi, imbeccato da Labate sul secondo palo , sullo 0 a 0 , viene fermato da un prodigio del portiere ospite che in diverse occasioni si è superato su Federico, Campolo ,Simone Martino e Labate.
Da parte sua, il portiere della Futura, non è stato da meno considerato che ormai stabilmente para e si cimenta come quinto di movimento.
Le ultime 3 reti subite dalla Futura infatti sono state subite nel tentativo di recuperare.
Da segnalare l’ottimo esordio di Tripodi fra le fila della Futura .
Bisogna ora girare pagina e pensare da subito alla prossima partita casalinga.
Buono l’arbitraggio.
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