Futura: tempo di rinnovi, non c’è due senza tre

Il portiere Labate e il laterale Martino restano alla Futura di Motta San Giovanni anche nella prossima stagione: il rinnovo confermato in pochi minuti

Labate e Martino resteranno anche il prossimo anno con la Futura. Dopo due stagioni da protagonisti anche il prossimo anno sia il portiere che il laterale vestiranno la maglia della squadra di Motta San Giovanni. Una formalità il rinnovo che è stato confermato in pochi minuti.

Due pilastri della squadra più motivati che mai in previsione di una stagione che si prevede avvincente e con l’obiettivo di migliorare il quinto posto di quella appena conclusa.

Soddisfatti il presidente ed i dirigenti che ringraziano entrambi per la chiara volontà espressa di andare avanti con la Futura. Nel frattempo si continua a lavorare per garantire a mister Rinaldi un roster adeguato alle aspettative.