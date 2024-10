G7 Commercio, visita dei Ministri al MArRC. Sudano: ‘Un onore’

Nella serata del 16 luglio 2024, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha avuto l’onore di ospitare una tappa del programma della Riunione dei ministri del Commercio – G7 Italia che si sta svolgendo in questi giorni a Villa San Giovanni.

Il direttore del MArRC Fabrizio Sudano ha accolto l’On. Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e i Ministri dei Paesi G7, nonché i Ministri dei Paesi terzi invitati, in una visita che ha rappresentato un tuffo nella storia e nella cultura della Magna Grecia.

La visita, della durata di circa 45 minuti, ha permesso agli onorevoli ospiti internazionali di ammirare alcune delle gemme del Museo ospitate a Palazzo Piacentini. Tra i punti salienti della visita il “Kouros di Reggio”, la preziosa statua in marmo risalente al 500 a.C., e l’immancabile tappa nella celebre Sala dei Bronzi, con foto istituzionale annessa.

«È stato un onore ospitare al museo i Ministri del Commercio G7 e Outreach, dichiara il direttore Sudano. Ringrazio il Ministro Tajani per l’attenzione rivolta a questo momento culturale e di promozione del territorio. Inserire il MArRC nel programma istituzionale G7 Commercio sottolinea il ruolo strategico della cultura per l’Italia, e l’importanza del MArRC nel panorama archeologico mondiale. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è un volano di promozione e valorizzazione della storia di tutta la Magna Grecia, e con il linguaggio universale della bellezza dei Bronzi di Riace affascina e appassiona visitatori di tutto il mondo».

A chiusura del percorso di visita gli illustri ospiti si sono fermati in piazza Paolo Orsi, hanno lasciato un pensiero sul libro firme del MArRC e sono stati omaggiati del libro fotografico sui Bronzi di Riacee di una riproduzione in argento delle due statue, offerta dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

