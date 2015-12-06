‘Gab Caricature’: Gabriele Candido l’artista reggino che si afferma nel mondo delle caricature

Classe 1991, occhiali da vista stile “nerd”, camicia elegante e gilet nero, matita in mano, o tavoletta grafica al computer, Gabriele Candido è il giovane artista reggino, che man man si fa spazio nel mondo delle caricature, tra consegne dirette dei suoi disegni a personaggi noti dello spettacolo e numerose condivisioni sui social.

Oggi Gabriele, si racconta a CityNow.

La passione per il disegno

Come e quando nasce la tua passione per il disegno?

“La mia passione nasce quasi insieme a me, da quel che ricordo ho sempre amato disegnare, anzi ricordo bene che la mia promettente carriera stava iniziando alle scuole elementari quando vendevo disegni fatti a mano dei cartoni animati del momento; la stessa carriera poi però è stata messa in pausa, per non dire stroncata, da una maestra quando ha beccato un mio acquirente, nonché compagno di classe a utilizzare la sua quota della gita scolastica per pagarmi. C’est la vie! Comunque questo piccolo inconveniente non ha di certo reciso la mia vena artistica.”

Come e dove ti sei formato professionalmente?

“Ho frequentato il Liceo Artistico M. Preti di Reggio Calabria, che sicuramente mi ha dato tanto per crescere come disegnatore; ma gran parte di ciò che so fare ora lo devo al aver passato quasi tutto il mio tempo libero a disegnare e disegnare, infatti ora – racconta ironicamente – mi è rimasta solo la mia tavoletta grafica per prendere un caffè insieme!”

La specializzazione nelle caricature

Il campo in cui sei specializzato è quello delle caricature, cosa ami nel disegnare la caricatura di una persona?

“Non voglio fare il filosofico ma ammetto che è bello riuscire a regalare un sorriso attraverso una caricatura; si forse non è un metodo convenzionale e di certo non salverò il mondo, però nel mio piccolo propongo di guardare al mondo con un sorriso in più, ricordando che c’è sempre un motivo per sorridere alla vita! Psss…wow questa frase mi sorprendeva man mano che la dicevo! Per realizzare una caricatura simpatica e allo stesso tempo somigliante è fondamentale che gli occhi rispecchino la realtà, infatti quelli non li “carico” o deformo quasi mai, anche perché se gli occhi sono uguali tutto il resto si può deformare e la somiglianza resterà invariata! Però ssshhhh…è un segreto!”.

La collaborazione con CityNow

Da un po’ di tempo hai iniziato a collaborare con CityNow come disegnatore, vignettista e caricaturista. Racconta di più ai nostri lettori:

“Da quando ho iniziato a collaborare con CityNow oltre che ad avvicinarmi di più agli eventi e alla realtà della mia città ho avuto l’occasione di realizzare e consegnare a mano diverse caricature a personaggi famosi, cantanti, comici ecc… e in contemporanea ad assistere ai relativi spettacoli o concerti con un pass tutto mio che mi fa sentite dannatamente importante! Inoltre gran parte dei miei ultimi successi e fan li devo a questa speciale realtà che è CityNow, a questa collaborazione. Quindi sono ampiamente soddisfatto!”

Grazie alle sue capacità artistiche e professionali Gabriele incontra numerosi VIP ai quali regala in persona la caricatura, tra questi la cantante Malika Ayane, il poliedrico cantautore Caparezza e il duo comico i Soldi Spicci. Vanta inoltre condivisioni record e grandi apprezzamenti, grazie ad esempio alla caricatura di Sebastiano Caridi, vincitore de “Il più grande pasticcere” in onda su Rai TV, o quella per sostenere dopo l’infortunio, il giocatore di basket Marco Laganà.

Il contest su Instagram

Dopo questa intervista Gab decide di regalare una caricatura, se vuoi essere tu ad aggiudicartela, partecipa al contest su Instagram! Le regole sono davvero semplici, basta seguirle!

SCOPRI IL CONTEST: https://www.instagram.com/gab_artist/

Buon divertimento!