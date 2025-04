Reggio, tutto pronto al teatro Cilea per lo show di Gabriele Cirilli

Torna a Reggio Calabria un amico dell’Officina dell’Arte guidata dall’attore Peppe Piromalli che, per il gran finale della stagione artistica al teatro “Francesco Cilea”, fa arrivare l’istrionico Gabriele Cirilli.

Uno spettacolo imperdibile, domenica 13 Aprile con “Cirilli & Family” e la supervisione di Carlo Conti che vedrà una squadra eccellente pronta a combattere, l’una accanto all’altra, per il raggiungimento di uno scopo. Ma, la famiglia di Cirilli non si riferisce solo a quella domestica: se ci sono lo spirito e la motivazione giusta, qualsiasi gruppo di persone può fare, come si dice oggi, un “Upgrade” e diventare una famiglia. Infatti, tutte le volte che Gabriele si ritrova a lavorare insieme a registi, autori, sceneggiatori, lui, per sentirsi in famiglia, butta la spazzatura.

Due ore di puro show nelle quali l’artista abruzzese racconterà vizi, virtù e divertimenti dell’universo famiglia: partendo dalla sua, porterà gli spettatori a riconoscersi e diventarne parte.

Leggi anche

Il messaggio che Gabriele Cirilli vuole lanciare con il suo nuovo live è che “se le persone sono disposte ad avvicinarsi e a lottare insieme con un comune denominatore, l’amore, allora una semplice squadra diventerà qualcosa di più: come si dice oggi un “Upgrade”, o come si è sempre detto, una family”.

“Siamo alle battute finali di una bellissima e partecipata stagione e l’ODA non poteva concludere un percorso artistico così complesso ma estremamente gratificante con un mattatore della risata e della vita – afferma il direttore artistico Peppe Piromalli -. Gabriele con i suoi tormentoni e la sua verve, riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo trattando temi attuali e sfaccettature della famiglia con pregi, ma anche difetti. In questo show, insieme ad un team di giovani interpreti, spacchetterà la famiglia donando risate a crepapelle e momenti di riflessione”.

Lo spettacolo quindi, non è solo un monologo comico, ma una riflessione sul mondo di oggi, dove il legame affettivoe la solidarietà tra le persone sono la chiave per superare le sfide della vita quotidiana.