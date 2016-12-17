Galà delle eccellenze italiane, premiata l’azienda calabrese Caffo

Si è svolta lo scorso 8 dicembre la prima edizione del “Galà delle Eccellenze Italiane” presso il noto ed esclusivo “La Pergola” di Heinz Beck al Rome Cavalieri Hilton.

Protagoniste di “Eccellenze Italiane” sono state dieci storie dell’Italia tra cui due aziende Calabresi: Carmelo Basile con Fattoria della Piana e Nuccio e Pippo Caffo di Distilleria Caffo.

Il Galà ha rappresentato il momento conclusivo del progetto “Eccellenze Italiane”, che ha visto tra l’altro la pubblicazione dell’omonimo volume e la realizzazione del portale web contenente i video dei protagonisti.

Il comitato scientifico e i protagonisti

Eccellenze Italiane individuate dal comitato scientifico presieduto dal noto esperto in comunicazione Michelangelo Tagliaferri e composto anche da Rossana Luttazzi, in rappresentanza della Fondazione costituita in ricordo del grande Lelio, e dal fondatore ed ideatore dell’iniziativa, il giornalista Piero Muscari.

Tra i protagonisti della serata: Heinz Beck, Antonio Cerciello, Danilo Iervolino, Patrizio Podini, Emanuela Rossi, Lorenzo Suraci, Enrico Vaime e Silvio Vigliaturo. Ciascuno di loro è testimone di storie importanti: come quella di Patrizio Podini che con la sua Md ha dimostrato che si può costruire la propria impresa partendo dal profondo Sud, combattendo i mali atavici del Meridione e cogliendone le opportunità; o come quella di Danilo Iervolino che, con l’Università Telematica Pegaso, ha realizzato un’idea innovativa di formazione, contribuendo a cambiare il modo di studiare.

Le altre storie premiate

Ed ancora le storie di Lorenzo Suraci che da ragazzo di Calabria, emigrato al nord, ha immaginato e poi realizzato una radio su un’unica frequenza, la più ascoltata in Italia (Rtl 102.5), e quella di Emanuela Rossi che ha prestato la propria voce a personaggi mitici, come “Pippi Calzelunghe”.

Eccellenze italiane come i calabresi Pippo e Nuccio Caffo, padre e figlio, in continuità con altre due generazioni, hanno saputo valorizzare l’esperienza acquisita in oltre un secolo nella realizzazione di liquori, tra tutti l’Amaro del Capo, apprezzato da milioni di consumatori in tutto il mondo; dalla Calabria anche Carmelo Basile, che in una delle zone più ostiche della Calabria, come la Piana di Gioia Tauro, ha realizzato un esempio insuperabile di azienda innovativa ma ancorata nella tradizione qual è Fattoria della Piana. Sempre dalla Calabria Silvio Vigliaturo, emigrato giovanissimo in Piemonte, che oggi è indiscusso artista e maestro del vetro, unico esponente italiano del movimento Studio Glass.

Antonio Cerciello, ha lasciato la sua Napoli ed è andato in giro per il mondo vendendo aziende chiavi in mano. Oggi è un punto di riferimento non solo per la città di Piacenza dove ha sede la sua azienda Nordmeccanica, ma anche per il panorama nazionale. Heinz Beck, tedesco, ha scelto di sposare la tradizione culinaria italiana, conquistando premi e riconoscimenti prestigiosi dall’alto della professionalità raggiunta. Infine la storia di Enrico Vaime, uno degli ultimi vincitori di concorso in Rai, da cui si è presto dimesso, e fra gli autori più prolifici e padri della tv italiana.

La serata del Galà

La serata del Galà, dopo l’iniziale intervento del Presidente Tagliaferri e l’illustrazione del progetto da parte del fondatore Muscari, è proseguita con il saluto agli altri premiati e agli ospiti del padrone di casa Heinz Beck che ha dichiarato: “non c’è altro paese al mondo che ti dà tutto questo”. A presentare la serata Piero Muscari che si è alternato sul palco con Rossana Luttazzi “il libro di questa sera è come una melodia che Piero è riuscito a realizzare, come chi compone le melodie, tasto dopo tasto, cercando l’accordo giusto, l’incontro giusto”. A seguire, gli artefici delle dieci storie, ciascuna accompagnata da filmato, hanno ritirato il premio “Il volto delle Eccellenze”.

In tutti la consapevolezza e la volontà che questa prima riuscita edizione rappresenterà la base per un percorso lungo e ricco di altre tappe importanti.

Per maggiori informazioni e immagini si rimanda al sito www.eccellenzeitaliane.eu.

fonte: yescalabria.com