Galaxy S4: le novità e il promo dello smartphone più atteso

di Walter Marino – Vi guarda, vi osserva attentamente, studia i vostri movimenti e agisce: si tratta del nuovo smartphone top di gamma di casa Samsung, il GALAXY S IV. Presentate enormi novità software ma altrettante novità hardware che colocano questo nuovo gioiello di tecnoligia di diritto tra i primi tre top smartphone di questa prima parte di 2013.La casa coreana non ha stravolto il progetto galaxy ma ne ha solo apportato miglioramenti rispetto al precedente modello e la novità centrale è raccolta nel pacchetto di nuove funzioni “SMART”:grazie ad una seconda Sensor camera sulla parte anteriore del device e a sensori dedicati come il girometro, l’ S IV può interpretare la volontà dell’utente e anticipare le sue azioni. Ecco alcune delle novità. La funzione SMART SCROLL permette di cambiare pagina e di scorrerla verso giu e verso su con la semplice inclinazione del dispositivo. SMART PAUSE utilizza la front sensor camera per seguire i nostri occhi e mette in pausa video, film e riproduzioni automatiche di galleria non appena distogliamo lo sguardo dal dispositivo, riparte istantaneamente appena riposizioniamo gli occhi sul device. AIR VIEW consente all’utente di governare il telefono semplicemente avvicinando il dito in prossimità del display o agitando la mano su di esso. Funziona anche con il movimento del capo ma risulta meno efficace. Funzione che potrebbe interessare gli utenti piu sportivi è sicuramente S HEALTH. Questo supporto però si concentra all’interno di un “progetto salute” fortemente voluto da Samsung che permette a chi possiede un S IV di tenere sotto controllo la propria salute esaminando costantemente calorie assunte e spese, programmando piani di attività sportiva gestiti in base alla sedentarietà dell’utente , registrando inoltre umidità e temperatura dell’aria. Per quanto riguarda l’hardware samsung ha scelto l’ennesima nuova versione del microprocessore SNAPDRAGON 600 quad core da 1.9 ghz impiegata però solo per la versione euro-americana. il tutto supportato da memorie interne da 16,32 e 64 GB espandibili fino a 128 GB con un memoria sd flash. Presente la nuova tecnologia LTE 4G. Il tutto avvolto dal solito impeccabile gorilla glass di terza generazione posizionato a difesa del SUPER-AMOLED full-hd. La nostra prova è stata eccellente, il Galaxy S4 risponde perfettamente a tutte le richieste con estrema velocità e Android risulta essere ormai un degno concorrente di IOS. Unico dubbio riguardo il design: ci chiediamo solo di come ancora Samsung punti sul policarbonato per la scocca. Al tocco il device risulta leggero ma poco compatto. La monoscocca dei migliori concorrenti è ancora lontana da raggiungere. La multinazionale coreana lo propone al prezzo ufficiale di 700 EURO ma, come sempre, è facile trovarlo in qualche store online a prezzo più basso. Ora tocca a voi,provatelo e fateci sapere le vostre opinioni! Come? A tutto tweet @citynow.it