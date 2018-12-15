Gallico Superiore, tutto pronto per l’iniziativa ‘Vivere il Natale’
L'Associazione Leonessa Santa Domenica organizza nel salone parrocchiale un pomeriggio con animazione per bambini, balli, musica e sapori della tradizione
15 Dicembre 2018 - 16:39 | di Eva Curatola
In ogni angolo della nostra città si respira ormai aria di Natale. Lo stesso vale per le zone ‘periferiche’ che non restano certo a guardare i cittadini avviarsi verso il centro.
L’Associazione Leonessa Santa Domenica organizza infatti presso il salone parrocchiale di Santa Domenica, a Gallico Superiore, l’evento “Vivere il Natale“.
Il progetto, che avrà luogo domenica 16 dicembre 2018 alle ore 17:30, vedrà protagonista proprio il rinnovamento dello spirito natalizio. Animazione per bambini, balli musica e sapori unici che richiamano la tradizione vi attendono!
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