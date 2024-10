Gambarie, Belmonte: “Qui c’è una bella vista sul futuro”

Il 16 gennaio 2019 è già divenuta una giornata storica per l’amministrazione di S. Stefano.

La festa della neve di Gambarie, con il sole che illuminava il bianco manto sceso sulle nostre cime, si è rivelato uno degli appuntamenti più importanti di sempre per tutto il comprensorio aspromontano.

Una giornata bellissima, infatti, ha fatto da cornice all’evento “Gambarie in pista” che ha registrato l’apertura ufficiale di due nuovi tracciati, “Telese” (pista nera) e “Nino Martino” (pista rossa), e l’inaugurazione dei nuovissimi impianti di risalita.

Fin dalle prime ore della mattina, sono giunti turisti da tutta la provincia e dalla vicina Sicilia affollando piazza Mangeruca ma soprattutto gli impianti sportivi, per l’occasione offerti gratuitamente.

Un colpo d’occhio meraviglioso ma anche un biglietto da visita non da poco per l’arrivo Kristian Ghedina, il più grande discesista italiano della storia e testimonial d’eccezione dell’evento.

Non nascondo che sia stata (e lo è ancora!) una meravigliosa sensazione quella di vedere realizzato un progetto nato anni fa e che, grazie all’impegno di molti, ha finalmente visto la luce. È stato emozionante ammirare il nostro sindaco, Francesco Malara, “aprire le danze” scendendo al fianco di Kristian Ghedina lungo la “Telese” (davvero tosta, a detta del campione, buona per ospitare eventi sportivi) e giungere ai piedi della pista, lì dove attendevano cittadini, turisti, sindaci aspromontani e i media per assistere al taglio del nastro.

Taglio del nastro che ha aperto ufficialmente gli impianti, naturalmente non prima della benedizione di Don Valerio Chiovaro!

E dopo qualche ora trascorsa a sciare, tutti nuovamente in piazza Mangeruca per riscaldarsi sorseggiando della buona cioccolata calda, del thè o il vin brulé, magari accompagnati da un buon biscotto, offerti dall’organizzazione. Senza dimenticare il piacevole intrattenimento musicale di Radio Touring 104, presente con la sua fantastica Walking Radio.

Il risultato più importante è stato far conoscere Gambarie d’Aspromonte e le sue bellezze a chi ancora non aveva avuto l’occasione di farlo.

Splendido vedere i volti sorridenti e ammirati dei turisti, sorpresi dallo scenario regalato dalla cima del monte Scirocco: lingue di neve con all’orizzonte il mare, la Sicilia e le Isole Eolie. Uno spettacolo, per dirla come Kristian, unico al mondo. Questo senza dimenticare i prodotti tipici e la calorosa accoglienza che solo a queste latitudini è possibile trovare.

Per tanta bellezza, è doveroso ringraziare quanti si sono spesi e hanno lavorato alacremente per la perfetta riuscita dell’evento.

E così un grazie va a tutta l’amministrazione comunale di S. Stefano in Aspromonte, a partire proprio dal sindaco Malara che ha creduto e fortemente voluto realizzare questo progetto, alla Regione Calabria, alla Città Metropolitana, ad AsproService che gestisce gli impianti, e a tutte le aziende che hanno contribuito a rendere “Gambarie in Pista” indimenticabile.

Un immenso grazie va a Kristian Ghedina, per la disponibilità, l’amicizia e la coinvolgente simpatia. Non avremmo potuto trovare un testimonial migliore per l’occasione.

E un grazie particolare a Progetto 5, il cui apporto è risultato essenziale per l’organizzazione dell’evento, dalla comunicazione alla logistica.

Non ci sediamo, però, sugli allori. Perché se “Gambarie in pista” è stato un successo, non possiamo e non dobbiamo fermarci qui. Ecco, appena il tempo di ripensare a quanto fatto e vissuto in quella giornata, sorridere, per poi ripartire con ancora più entusiasmo. Perché fare “buone cose” è possibile anche qui in Calabria, in Aspromonte, quando c’è volontà, unità d’intenti, professionalità e organizzazione.

Vi aspettiamo a Gambarie d’Aspromonte. Da qui c’è una bella vista sul futuro.

Fonte: Luigi Belmonte – Consigliere Comunale S. Stefano in Aspromonte

