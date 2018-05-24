Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha partecipato ad una iniziativa presso l’Istituto Comprensivo “Casalinuovo”, diretto da Concetta Carrozza, a chiusura del progetto “Geronimo Stilton: la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi”, indetto dall’Autorità Garante nazionale.

Alla fine dei lavori, cui ha partecipato anche il consigliere regionale Sinibaldo Esposito, i bambini hanno liberato in aria palloncini al grido di “Giovanni”, “un modo – spiega Marziale – per mandare una carezza al giudice Falcone nella ricorrenza della sua tragica scomparsa”.

In seguito, Marziale ha preso parte ai lavori di un convegno sul tema: “I minori stranieri in Italia: l’accoglienza, la relazione, la tutela”, organizzato dal comitato regionale Unicef, dalla Provincia di Catanzaro e dal Tribunale per i minorenni della città.

“La globalizzazione impone agli Stati un’apertura senza via di ritorno. Scordiamoci le etnie glocali e prepariamoci a gestire le orde di diseredati che giungono stremati sulle nostre coste. Alla politica legislativa il compito di regolarne i flussi e fissare le linee, ma a noi il compito di sensibilizzare le coscienze e preparare debitamente quanti sono vocati alla loro tutela, e la Calabria – ha sottolineato Marziale – è tra le regioni più prolifiche in tema di formazione dei tutori per minori stranieri non accompagnati. Sul tema, e proprio per testimoniare la sensibilità dei calabresi – ha ricordato il Garante – a Lamezia Terme si è tenuto un corso per formatori, cui ho preso parte anche in qualità di promotore, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Cosenza”.