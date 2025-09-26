Gazzetta del Sud: ‘Il giocattolo si è già rotto. Impatto pessimo sulla stagione’

"Dopo due anni in cui anche i momenti negativi non erano quasi mai addebitabili alla guida tecnica, oggi si ha la sensazione che ci sia qualcosa da fare"

L’analisi sul momento attuale della Reggina su Gazzetta del Sud: “Il giocattolo Reggina si è già rotto e ricomporlo non sarà facile. Sono bastate quattro deludenti partite di campionato per far riaffiorare le tensioni. La sconfitta casalinga con la Gelbison, la seconda in quattro uscite nel torneo e che vale già il -6 dalla vetta, è diventata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fortissima la contestazione della Curva Sud nei confronti della proprietà. Fa paura l’idea che per il terzo anno consecutivo la Reggina non sia in grado di volare al vertice tra i dilettanti.

Ad inizio stagione si era detto che sarebbe stato compito dei calciatori tenere unito un ambiente che aveva deciso di compattarsi. Lo si era fatto in nome del valore della rosa e della possibilità di uscire dalla D. La palla è passata alla squadra che l’ha già sprecata. L’impatto sulla stagione, in attesa della trasferta di Torre Annunziata, è stato pessimo. Non si capisce bene cosa stia accadendo in un gruppo che ha mantenuto tutti i punti di forza della passata stagione, aggiungendo altri elementi di alto livello.

Qual è la Reggina? Quella che in un quarto d’ora della ripresa mette alle corde alla Gelbison o quella timorosa, imprecisa ed impacciata del resto della partita? Oggi è difficile isolare un solo problema, persino quel briciolo di crescita che si era notato a Vibo è stato spazzato via. La squadra è sempre lunga, incapace di proteggere la difesa e non riesce mai a portare il primo pressing con gli attaccanti. Lo stesso Trocini mercoledì sera non ha convinto nel momento in cui ha scelto di sostituire Di Grazia, Porcino ed Edera proprio mentre la squadra aveva preso ritmo.

Erano forse sostituzioni programmate nell’ottica della gestione delle forze , ma dal di fuori si aveva la sensazione si potesse aspettare ancora. Le stesse amnesie difensive sono un ulteriore campanello d’allarme che suona in una squadra in cui mercoledì non ha funzionato quasi nulla.

Dopo due anni in cui anche i momenti negativi non erano quasi mai addebitabili alla guida tecnica, oggi si ha la sensazione che ci sia qualcosa da fare. Trocini dovrà provare a ridare un’identità alla squadra e non sembra una questione di modulo. Altrimenti toccherà alla società cercare una soluzione prima che sia troppo tardi. Allenatore a rischio? Con altri risultati così negativi, sarebbe difficile negarlo.

Il fatto che si giochi già domenica con il Savoia ha probabilmente rimandato ogni valutazione. A Torre Annunziata la Reggina non avrà l’attaccante Ferraro squalificato per due turni dopo l’espulsione nel finale della gara di mercoledì per una gomitata a un avversario”.