Gela-Reggina: la probabile formazione amaranto nel segno della continuità

La Reggina ci crede ancora, vuole crederci e lo ha ribadito con forza anche il tecnico Torrisi in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’incontro con il Gela. Cinque partite alla conclusione, quattro per le altre, con gli amaranto che hanno l’obbligo di vincerle tutte e sperare in qualche passo falso di Nissa e Savoia. Tre gare in sette giorni, ma secondo quanto dichiarato dall’allenatore amaranto, non dovrebbe esserci turnover almeno nelle prime due gare.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi