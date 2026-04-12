Gela-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Trasferta vietata ai tifosi reggini. Torrisi: "Troveremo un ambiente caldo"
12 Aprile 2026 - 01:34 | Redazione
Terza trasferta consecutiva per la Reggina, dopo le pesanti vittorie contro Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo. Si cerca il tris su un campo difficile e nel contesto di un ambiente che certamente sarà molto caldo. Vietata la trasferta ai tifosi amaranto.
Come e dove vedere la partita
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