Gela-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Terza trasferta consecutiva per la Reggina, dopo le pesanti vittorie contro Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo. Si cerca il tris su un campo difficile e nel contesto di un ambiente che certamente sarà molto caldo. Vietata la trasferta ai tifosi amaranto.

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