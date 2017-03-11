Il gelato ‘Italico’sbarca a Messina

Fichi dottati di Calabria dop, ricotta Marronaro e Torcolato di Breganze: arriva a Messina il nuovo gusto Italico, a Pizzo il tartufo

Arriva anche a Messina il gelato Italico, “il gelato che spacca… ma che unisce”.

Italico nasce dall’arte dei grandi maestri gelatieri italiani Davide Destefano della pluripremiata gelateria “Cesare” (RC), Francesco Dioletta della Gelateria Duomo (AQ), Guido Zandonà della Gelateria Ciokkolatte (PD) E Gaetano Vincenzi Barbarossa (CS).

Il nuovo gusto di gelato unisce i sapori dei fichi dottati di Calabria dop alla ricotta Marronaro di Pizzoli, ai quali si aggiunge la nota aromatica del Torcolato di Breganze, per un gusto sfizioso e deciso.

L’appuntamento per assaporare la nuova specialità è l’11 Aprile alle ore 15 in via C. Valeria- Pistunina, Messina. Invece a Pizzo, opera di Pasquale Monteleone gelateria La bottega del gelato, arriva TARTUFO ITALICO, una cupola a base di ricotta e cuore fondente di fichi infornati di Villapiana, che sta giá spopolando per il suo gusto inimitabile.

Grande successo calabrese, perchè uniti si vince.