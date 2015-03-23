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Le gemelle Scarpari ospiti a “I fatti vostri”

Chiara e Martina, terze a Ti lascio una canzone, ospiti il 26 marzo del programma di Rai Due nella rubrica Saremo Famosi

23 Marzo 2015 - 14:24 | di Vincenzo Comi

Chiara e Martina Scarpari, gemelle calabresi, ospiti a I fatti vostri su Rai Due

Un altro importate appuntamento televisivo attende le gemelle Chiara e Martina Scarpari, giovanissime cantanti calabresi, classificatesi terze nell’ultima edizione del talent canoro di Rai Uno “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.

Ormai veterane in casa Rai, Chiara e Martina, dopo essersi già esibite la scorsa estate nell’ambito del prestigioso “Premio Marisa Bellisario”, torneranno su  , questa volta ospiti della seguitissima trasmissione “I fatti vostri”, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 fino al tg delle 13:00.

L’appuntamento con Giancarlo Magalli, storico conduttore della trasmissione, è fissato per giovedì 26 marzo. Alle gemelle verrà riservato uno spazio nell’ambito della rubrica “Saremo Famosi” all’interno del quale potranno “raccontarsi”, parlare della loro vita e dei successi collezionati in quest’ultimo e intenso anno. Risponderanno alle domande e alle curiosità di Magalli ma soprattutto  allieteranno il pubblico e i telespettatori con una straordinaria esibizione, mettendo in scena tutto il loro talento e le loro innate doti canore.

‹‹Siamo emozionate ma molto contente di partecipare a questa importante trasmissione›› – affermano all’unisono Chiara e Martina‹‹Ritornare in Rai è , per noi, sempre un piacere e ci fa riaffiorare alla mente i bellissimi momenti trascorsi a “Ti lascio una canzone” insieme a ragazzi straordinari››.

Insomma un inizio di primavera propizio per le gemelle Scarpari che con questa esibizione in Rai, inaugurano una stagione di importanti partecipazioni e grandi nuovi successi tutti da scoprire.

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i fatti vostri foto

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