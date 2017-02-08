Giallorossi nella tana della LPR Piacenza

SuperLega UnipolSai: la guida alla partita del match LPR Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, 22° giornata, la 9° del girone di ritorno



QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Messa in cassaforte l’importante e sofferta vittoria casalinga contro Padova, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è attesa dalla sfida in trasferta in casa della LPR Piacenza nel penultimo turno infrasettimanale della Regular Season. Il Campionato di SuperLega non conosce soste e la squadra di coach Waldo Kantor è chiamata ad affrontare la dura trasferta piacentina. I giallorossi hanno come obiettivo minimo quello di preservare l’ottavo posto in classifica, posizione che consentirebbe a Coscione e compagni di giocare i Play-off scudetto. Ottenuta la prima vittoria del 2017, la compagine di coach Kantor punta alla prima vittoria dell’anno anche fuori dalle mura amiche. Non sarà semplice perché Piacenza è una squadra in forte crescita e che vorrà vendicare la sconfitta dell’andata arrivata al termine dell’incredibile rimonta compiuta dalla Tonno Callipo nel quarto set grazie alla straordinaria serie in battuta di Baptiste Geiler. Il gruppo giallorosso è partito stamane dall’aereoporto di Lamezia Terme e oggi pomeriggio sosterrà una seduta di allenamento al Pala Banca di Piacenza. Alla vigilia del match, ecco le parole di Rocco Barone: “A Piacenza ci attende una gara difficile, come del resto tutte quelle da affrontare in questo Campionato. All’andata abbiamo vinto, ma ora Piacenza è in grande forma e dovremo tenere botta al loro gioco e ai loro attaccanti. Noi stiamo vivendo un buon periodo, nonostante il mese di gennaio ci abbia riservato solo sconfitte. La vittoria sofferta contro Padova è stata importantissima, ma dobbiamo rimanere sempre concentrati per essere competitivi su ogni campo”.

VIDEO – BARONE ALLA VIGILIA DEL MATCH

La LPR Piacenza e il suo momento di forma



QUI LPR PIACENZA Sesta in classifica, la compagine di coach Giuliani vuole assolutamente difendere questa posizione di classifica. Gli emiliani provengono da un ottimo periodo culminato con la grande prestazione in semifinale di Coppa Italia contro Civitanova dove per un soffio Zlatanov e compagni non sono riusciti a prevalere sui futuri campioni della coccarda tricolore. In secondo luogo, i biancorossi sono riusciti ad espugnare domenica scorsa al tie-break il campo di una Top Volley Latina in forma e, dunque, sarà una LPR Piacenza che vorrà continuare sulla scia di risultati conseguita. Nell’ultimo match in casa dei pontini, Giuliani ha dovuto fare a meno di Marshall e al suo posto ha giocato Simone Parodi autore di un’ottima prestazione. Piacenza è una squadra con tante alternative e, ovviamente, fa leva sul talento e sull’esuberanza del duo cubano Hierrezuelo-Hernandez.

I precedenti tra Piacenza e Vibo Valentia

PRECEDENTI ED EX Sono 24 i precedenti tra le due società. Sono 18 le vittorie di Piacenza a fronte delle 6 conquistate dalla Tonno Callipo. Sono tre gli ex di turno: in casa degli emiliani c’è Luca Tencati che a Vibo ha giocato nella stagione 2009-10. In casa Tonno Callipo ecco Manuel Coscione che ha giocato lo scorso anno in biancorosso e, soprattutto, Davide Marra, indimenticato ex libero della Copra Piacenza (cinque stagioni per il libero di Praia a Mare nel capoluogo di provincia più a Nord dell’Emilia Romagna).

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Il tecnico di casa, Alberto Giuliani, potrebbe confermare gli uomini schierati a Latina con Hierrezuelo in regia, Hernandez opposto, Alletti e Yosifov al centro, Parodi e Clevenot di banda, Manià libero. Coach Kantor potrebbe rispondere con Coscione al palleggio, nel ruolo di opposto si giocano la maglia da titolare Michalovic e Rejlek, al centro Barone e Costa, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero.



GLI ARBITRI A dirigere il match saranno il primo arbitro Simone Santi, coadiuvato dal suo secondo Marco Braico

Dove vedere e ascoltare la partita



INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta tv su Rai Sport 1, canale 57, con il commento di Marco Fantasia e Claudio Galli. LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà la differita integrale venerdì 10 febbraio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 20:35 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it. Diretta testuale, infine, sui nostri social: facebook (Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) e twitter (@volleytonnocall)

Nella foto, Rocco Barone in azione durante il match di campionato contro Trento (foto Lega Volley)